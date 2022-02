JO 2022 en direct: toutes les infos et les résultats du vendredi 11 et du samedi 12 février

Biathlon

10h : sprint dames (7,5 km), avec Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon



Curling

À partir de 2h05 : tour préliminaire hommes

À partir de 7h05 : tour préliminaire dames



Hockey sur glace

Tournoi hommes, tour préliminaire:

5h10: Danemark-Russie

9h40: République Tchèque-Suisse

9h40: Suède-Slovaquie



Tournoi dames, quarts de finale:

5h10: USA-République Tchèque

14h10: Canada-Suède

Patinage de vitesse

9h: 10 000m hommes



Short Track

12h: 1 000 m dames, quarts de finales/demi-finales

12h18: 500 m hommes, séries

13h04 : Relais 5 000 m hommes, demi-finales

13h43 : 1 000 m dames, finale



Saut à ski

12h : Grand tremplin hommes, qualifications



Skeleton

2 h30 et 4h : dames, manche 1 et 2

13h20 et 14h55 : hommes, manche 3 et 4

Ski alpin

4h: super-G dames, avec Tessa Worley, Laura Gauché, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli



Ski de fond

8h: 15 km classique hommes, avec Richard Jouve, Maurice Manificat, Hugo Lapalus



Snowboard

2h30 : halfpipe hommes, finale (3 manches)