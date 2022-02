JO 2022: Covid, passage de la France... ce qu'il faut savoir sur la cérémonie d'ouverture

Alors que les JO d’hiver s’ouvrent officiellement ce vendredi (13h en France), la cérémonie d’ouverture se tiendra dans un climat spécial. Avec un show restreint par la pandémie et les yeux tournés vers les boycotts diplomatiques de certains pays.

C’est le grand soir. Alors que certaines épreuves ont déjà débuté, les JO d’hiver s’ouvrent officiellement ce vendredi. La cérémonie d’ouverture, qui débutera à 20h à Pékin (13h en France), se déroulera au stade national de Pékin, surnommé le Nid d’Oiseau. Au même endroit que lors des JO d’été 2008, une première dans l’histoire.

Mais cette année, la programme et l’ambiance seront différents. Le spectacle sera plus court qu’habituellement: un peu moins de deux heures de cérémonie, à cause du froid (entre -5 et -10 degrés attendus) et du contexte sanitaire. Et avec un maigre public: aucune billetterie n’a été ouverte pour ces Jeux, à cause du Covid. Des invitations ont été distribuées, mais aucun chiffre n’a été avancé. En 2008, 91 000 personnes y avaient assisté.

Même metteur en scène qu’en 2008

Comme il y a 14 ans, l’événement a été mis en scène par la réalisateur Zhang Yimou. Aux manettes en 2008, il avait proposé un show spectaculaire, avec près de 15.000 artistes. Ils ne seront que 3.000 aujourd’hui. Zhang Yimou a utilisé à plusieurs reprises le mot "simplicité" pour cette année, alors que certains évoquent quelque chose de "complètement innovant".

Les thèmes abordés ne seront évidemment pas les mêmes: à l’époque, la cérémonie représentait le retour au premier plan de la Chine. Aujourd’hui, "ce sera totalement différent", a annoncé Zhang Yimou à l’agence de presse Xinhua. "Avec la pandémie, nous avons besoin que gens du monde entier se rassemblent pour surmonter les difficultés et envisager avenir radieux", a-t-il ajouté.

Tout en essayant de promouvoir une image positive de la Chine, le spectacle devrait faire quelques allusions au nouvel an Chinois, fêté il y a trois jours, mais aussi à l’écologie. Il se dit que l’allumage de la flamme olympique suivra une idée "audacieuse", qui intègrera les concepts de "protection de l’environnement et de faibles émissions de carbone", alors que la Chine est critiquée pour sa neige 100% artificielle notamment. La délégation française, elle, ne sera pas au complet. Emmenée par les portes-drapeaux Tessa Worley et Kévin Rolland, les tricolores feront sans certains athlètes logés sur les sites loin de Pékin. Tandis que d’autres se concentreront sur leur compétition qui approche. Au total, une cinquantaine de personnes défileront dont 26 athlètes. La France défilera en 47e posisition (sur 91 pays).

Boycott diplomatique

Au-delà de l’aspect sportif, cette cérémonie sera aussi scrutée d’un point de vue politique. Sur fond de crise sino-américaine, d'accusations de non-respect des droits de l’homme ou encore de l’affaire Peng Shuai, de nombreux pays ont décidé d’un boycott diplomatique de ces Jeux et n’y enverront pas de représentants. C’est le cas des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie, du Royaume-Uni ou encore du Japon. Côté français, la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu n’en sera pas non plus ce soir, mais elle se rendra en Chine quelques jours pour soutenir les athlètes.