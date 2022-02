JO 2022: les Français déjà bien lancés, Laffont et Cavet en finale du ski de bosses

Les Français Perrine Laffont et Benjamin Cavet se sont qualifiés pour la finale du ski de bosses des Jeux olympiques d’hiver 2022 de Pékin, ce jeudi.

Les Jeux olympiques débutent sur une bonne note pour le clan français. Perrine Laffont, sacrée championne olympique à Pyeongchang en 2018, s’est qualifiée sans trembler pour la finale en ski de bosses. Elle a signé la deuxième performance (81.11) des qualifications, ce jeudi, veille d’ouverture des JO. Seule l’Australienne Jakara Anthony (83.75) l’a devancée. Cette dernière sera l’une de ses grandes rivales pour l’or, dimanche lors de la finale (12h30, en France) où tous les compteurs seront remis à zéro.

"Juste kiffe et régale-toi!"

"C'est vraiment une belle entrée en matière, a confié Laffont, championne du monde en titre. Ça permet de poser les bases et de pouvoir faire évoluer ensuite le run petit à petit. C'est quand même bien monté. Je voyais les anneaux olympiques au départ et je me suis dit: ‘Meuf, c'est tes troisièmes Jeux (14e à Sotchi en 2014, ndlr), juste kiffe et régale-toi!’"

La skieuse de 23 ans attend désormais avec impatience la finale. "Ça va être long, a-t-elle ajouté. Je vais essayer de bien me reposer, de récupérer et d'atteindre un pic de forme dimanche." Laffont pourrait devenir la première femme à remporter deux médailles d'or olympiques en ski de bosses. La Française Camille Cabrol (20e, 62.97) devra, elle, passer par les rattrapages.

Chez les hommes, Benjamin Cavet a aussi décroché son billet pour la finale en signant la troisième performance des qualifications (78.40), derrière le Canadien Mikael Kingsbury (81.15) et le Suédois Walter Wallberg (79.12). Huitième à Sotchi en 2014 et seulement 25e en 218, le vice-champion du monde à Almaty en 2021 visera un premier podium olympique en finale samedi. Parti à la faute, Sacha Techocharis (70.50) devra, lui, passer par les rattrapages.