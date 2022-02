JO 2022 en direct: un objectif de médailles ambitieux pour la France

La cérémonie d’ouverture se tiendra dans un climat spécial, ce vendredi (13h en France) au stade national de Pékin, surnommé le Nid d’Oiseau. Au même endroit que lors des JO d’été 2008, une première dans l’histoire. Le programme et l’ambiance seront différents. Le spectacle sera plus court qu’habituellement: un peu moins de deux heures de cérémonie, à cause du froid (entre -5 et -10 degrés attendus) et du contexte sanitaire. Et avec un maigre public: aucune billetterie n’a été ouverte pour ces Jeux, à cause du Covid. Des invitations ont été distribuées, mais aucun chiffre n’a été avancé.

La délégation française, elle, ne sera pas au complet. Emmenée par les portes-drapeaux Tessa Worley et Kévin Rolland, les tricolores feront sans certains athlètes logés sur les sites loin de Pékin. Tandis que d’autres se concentreront sur leur compétition qui approche. Au total, une cinquantaine de personnes défileront dont 26 athlètes. La France défilera en 47e position (sur 91 pays).

Au-delà de l’aspect sportif, cette cérémonie sera aussi scrutée d’un point de vue politique. Sur fond de crise sino-américaine, d'accusations de non-respect des droits de l’homme ou encore de l’affaire Peng Shuai, de nombreux pays ont décidé d’un boycott diplomatique de ces Jeux et n’y enverront pas de représentants. C’est le cas des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie, du Royaume-Uni ou encore du Japon. Côté français, la ministre déléguée aux sports Roxana Maracineanu n’en sera pas non plus ce soir, mais elle se rendra en Chine quelques jours pour soutenir les athlètes.