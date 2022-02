JO 2022: Faivre en bronze en géant, 8e médaille pour la France

Mathieu Faivre, 30 ans, a remporté la médaille de bronze en géant, dimanche aux Jeux olympiques 2022 de Pékin. Il offre une 8eme breloque au camp tricolore. La deuxième en ski alpin.

Mathieu Faivre en bronze ! A 30 ans, le skieur d'Isola 2000 s’est adjugé la 3eme place du géant à l’issue d’une deuxième manche à suspense. Le Suisse Marco Odermatt est sacré champion olympique devant le Slovène Zan Kranjec. Frustration pour les Français Thibaut Favrot et Alexis Pinturault qui terminent à égalité à la 5eme place. Troisième chrono de la 1ere manche, Mathieu Faivre a réussi à maintenir sa place après un 2eme acte reporté de plus d'une heure en raison des chutes de neige.

"Je me suis senti à la bataille tout du long"

Il offre la 8eme médaille à la délégation française, la 1ere en bronze, et la 2eme en ski alpin après l'argent de Johan Clarey en descente. "Qu’est-ce que ça a été long, a soupiré, à chaud, le natif de Nice, au micro de France Télévision. La semaine a été assez compliquée. On sait pourquoi on vient en Chine. Il y avait toujours ce petit stress, cette boule au ventre. On ne peut pas arriver là complètement détendu. Je me suis senti à la bataille tout du long. Les conditions sont juste dantesques. On ne sait jamais à quoi s’attendre. J’ai essayé de pousser au maximum."

Avec cette première médaille olympique, Mathieu Faivre prouve qu'il est l'homme des grands rendez-vous. Il y a un an, il était sacré champion du monde en géant aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo (Italie), après avoir obtenu le titre en parallèle trois jours plus tôt.