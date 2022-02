JO 2022 en direct: toutes les infos et tous les résultats du dimanche 13 et du lundi 14 février

Les Jeux olympiques 2022 de Pékin se poursuivent, et on espère que la moisson de médailles de la France aussi. Très attendus, le biathlon français avec les poursuites hommes et femmes, la revanche de Pinturault sur le géant ou Tess Ledeux qui entre en lice en slopestyle.

Le programme du dimanche 13 février (heures françaises) Curling (tournoi hommes) (02h05) 1er tour: Norvège-Suède(02h05) 1er tour: Chine-Grande-Bretagne(02h05) 1er tour: Etats-Unis-Canada(02h05) 1er tour: Italie-Comité Olympique Russe (02h30) Monobob femmes 1re manche. Française en lice: Margot Boch (04h00) Monobob femmes 2e manche (03h00) Slopestyle femmes Tour préliminaire. Française en lice: Tess Ledeux (03h15) Slalom géant hommes 1re manche. Français en lice: Alexis Pinturault, Mathieu Faivre, Cyprien Sarrazin, Thibaut Favrot(06h45) Slalom géant hommes 2e manche (05h10) 1er tour/Groupe C: Slovaquie-Lettonie(09h40) 1er tour/Groupe C: Finlande-Suède (07h05) 1er tour: Danemark-Grande-Bretagne(07h05) 1er tour: Etats-Unis-Suède(07h05) 1er tour: Corée du Sud-Chine(07h05) 1er tour: Suisse-Canada (08h00) Relais hommes. Français en lice: Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse, Maurice Manificat (10h00) Poursuite femmes. Françaises en lice: Anaïs Bescond, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet.(11h45) Poursuite hommes. Français en lice: Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Fabien Claude (12h00) Saut acrobatique femmes Tour préliminaire 1re manche (12h45) Saut acrobatique femmes Tour préliminaire 2e manche (12h00) 500 m hommes Quarts de finale. Français en lice: Sébastien Lepape(12h27) 500 m hommes Demi-finales(13h14) 500 m hommes Finale(12h44) relais femmes Finale 1 (13h05) 1er tour: Grande-Bretagne-Danemark(13h05) 1er tour: Suisse-Italie(13h05) 1er tour: Chine-Etats-Unis (14h10) 1er tour/Groupe A: Chine-Canada (14h10) 1er tour/Groupe A: Etats-Unis-Allemagne (14h00) Poursuite par équipes hommes Quart de finale (14h56) 500 m femmes



On est reparti pour une nouvelle journée olympique On sait, c'est un peu dur côté sommeil mais tenez bon, ça s'annonce dantesque ce dimanche à Pékin !