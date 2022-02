JO 2022: Fillon Maillet porte-drapeau des Bleus à la cérémonie de clôture

Star de l’équipe de France avec cinq médailles en biathlon, Quentin Fillon Maillet a logiquement été désigné ce vendredi porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver, dimanche à Pékin.

Qui d’autre que lui ? Roi des Jeux de Pékin pour l’équipe de France, Quentin Fillon Maillet a été désigné porte-drapeau des Bleus pour la cérémonie de clôture des JO programmée dimanche à Pékin. Un choix logique au vu des performances exceptionnelles du Jurassien dans les épreuves de biathlon. A Pékin, Fillon Maillet a raflé cinq des 14 médailles remportées par l’équipe de France avant l'ultime week-end : deux en or en individuel et en poursuite et trois en argent en relais mixte, au relais messieurs et en sprint.

Il est entré dans l'histoire du sport français

Il est aussi entré dans l’histoire en devenant le premier sportif français à gagner plus de trois médailles sur une seule édition des Jeux d’hiver. De quoi atténuer sa déception après sa 4eme place de la mass start. "Il y a un petit goût d’amertume mais je me mets en tête qu’avant les Jeux, j’espérais deux médailles, dont une en or en individuel, a-t-il réagi. Finalement c’est cinq médailles en six courses. C’est bien au-delà de ce que j’espérais. C’est incroyable. Je suis tellement heureux de ce que j’ai pu accomplir."

"Je montre à la terre entière que je fais partie des grands de ce sport"

Prochain porte-drapeau des Bleus, honneur qui était revenu à Tessa Worley et Kevin Rolland à la cérémonie d'ouverture, QFM peut savourer son nouveau statut et sa saison passée sur un nuage : "Ce qui me faisait rêver encore plus qu’une médaille d’or, c’était de faire partie des meilleurs, d’écrire l’histoire du sport quand j’étais petit. Depuis le début de la saison, je suis dans ce rêve. Ça me rend presque plus fier que cette médaille d’or qui se joue sur 30 minutes alors que depuis novembre je montre à la terre entière que je fais partie des grands de ce sport. J’en suis tellement fier."