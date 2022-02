JO 2022: pas de sixième médaille record pour Fillon Maillet, au pied du podium sur la mass start

Quatrième de la mass start ce vendredi lors des Jeux olympiques 2022, le biathlète français Quentin Fillon Maillet n’a pas réussi à remporter une sixième médaille en six courses à Pékin, qui aurait été synonyme de record historique. Le titre est revenu au Norvégien Johannes Boe, intouchable.

La balle ratée de trop. Toujours en course pour le titre olympique avant le dernier tir debout de la mass start des JO de Pékin ce vendredi, Quentin Fillon Maillet a craqué. Avec trois fautes, le Français a perdu tout espoir de médaille et a finalement échoué à la quatrième place à seulement 13 secondes du podium. Le Norvégien Johannes Boe s'est paré d'or devant le Suédois Martin Ponsiluoma et son compatriote Vetle Sjaastad Christiansen.

De quoi nourrir quelques petits regrets pour le leader du biathlon français qui avait l’occasion de boucler les Jeux olympiques avec une sixième médaille en six courses, une prouesse inédite lors des JO d’hiver - toutes nations confondues. Malheureusement pour Quentin Fillon Maillet, son compteur reste donc bloqué à cinq breloques dont deux en or.

"J’y ai cru fort car je voulais aller chercher le grand chelem, a estimé QFM au micro de France Télévisions. J’ai vu Johannes Boe sortir deux balles, et le tir debout me réussit normalement. Mais les émotions m’ont rattrapé et je m’en veux un peu sur ce dernier tir. Le grand chelem me faisait envie."

Une course frustrante au tir pour "QFM"

Dans la foulée du titre (surprise) de Justine Braisaz-Bouchet sur la mass star féminine, Quentin Fillon Maillet et les Bleus ne manquaient pas d’ambition sur l’épreuve masculine. Déjà titré sur l’individuel et la poursuite et triple médaillé d’argent en sprint, relais et relais mixte, QFM visait un fabuleux grand chelem et pouvait même devenir le sportif français le plus médaillé sur un seul rendez-vous olympique. Mais ses cinq ratés sur ses différents tirs ont mis fin au rêve du double champion olympique de Pékin.

Dès le premier tir couché, Quentin Fillon Maillet a commis une faute mais est parvenu à rester dans le groupe tête. Rebelote sur le deuxième passage au couché. Une nouvelle faute du Français et ses rivaux ont pu s’envoler. Notamment Johannes Boe et le Suédois Martin Ponsiluoma, sorti de deuxième tir avec un joli 9/10.

Plutôt en forme sur les skis, Quentin Fillon Maillet a cravaché pour grappiller de précieuses secondes avant le premier tir debout. Auteur d’un sans-faute sur cet exercice, le biathlète de 29 ans est même ressorti à la troisième place provisoire derrière Johannes Boe et Martin Ponsiluoma.

Mieux, les deux fautes de Johannes Boe sur le dernier tir debout ont offert à Quentin Fillon Maillet la chance d’aller chercher une troisième médaille d’or lors de ces Jeux de Pékin. Mais patatras. Le Français a connu une grosse craquante et a enchaîné trois fautes. Malgré un beau dernier tour sur la piste, le podium et cette sixième médaille en Chine se sont envolés.

Déception pour les Bleus

A l’image de leur chef de file Quentin Fillon Maillet, les Bleus n’ont pas eu de réussite lors de cette mass start masculine. Assez décevant sur les épreuves individuelles lors de ces Jeux olympiques, Emilien Jacquelin a rapidement été dans le dur ce vendredi.

Avec deux fautes dès son premier tir, l’actuel deuxième du classement général de la Coupe du monde de biathlon a perdu tout espoir de médaille. Cela ne s’est pas arrangé avec ses trois autres fautes sur les tirs suivants et une 22e place à l’arrivée de cette ultime course.

Lui aussi auteur d’un 15/20 au tir, Simon Desthieux s’est battu pour aller chercher la 16e place à l’arrivée de cette épreuve. Avec également cinq fautes au tir, Fabien Claude a bouclé ses JO 2022 avec une triste 26e place de la mass start.

Avec sept médailles à Pékin, dont trois en or, le biathlon français a brillé lors des Jeux olympiques. Mais cette dernière mass start masculine laissera un petit goût amer au Bleus. A Quentin Fillon Maillet, d'abord, lui qui rêvait d'un grand chelem mais a échoué à la quatrième place. Aux autres biathlètes tricolores, ensuite, après cette course où ils n'ont jamais vraiment eu l'espoir de monter sur la boîte.