JO 2022: frustration française en slopestyle, chaos chez les descendeurs... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de vendredi à samedi aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin a notamment été marquée par l'élimination de la Française Lucile Lefevre dès les qualifications du slopestyle. Chez les descendeurs, l'annulation du troisième entraînement officiel a provoqué de la colère.

Aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la journée de samedi s'annonce palpitante pour le clan français avec plusieurs chances de médailles. Avec notamment le relaix mixte en biathlon (10h) et la finale du ski de bosses avec Benjamin Cavet (11h). En attendant, voilà ce qu'il faut retenir de la nuit.

Un coup dur en slopestyle

Mauvaise nouvelle et petite désillusion pour Lucile Lefevre. Plombée par deux chutes, la Française de 26 ans n'est pas parvenue à passer l'étape des qualifications (27e) du slopestyle dominées par la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Zynott, double championne du monde de slopestyle et médaillée de bronze aux JO 2018 en big air. Elle a annoncé dans la foulée la fin de sa carrière sportive, après l'épreuve olympique de big air. "C'est décidé depuis un long moment, a-t-elle réagi en zone mixte dans des propos rapportés par L'Equipe. Je connais mon niveau, je pourrais continuer mais c'est pas une contrainte, c'est vraiment un choix. Le sport de haut niveau est très exigeant, physiquement et mentalement et je sens que je suis arrivée au bout."

Colère et incompréhension chez les descendeurs

Le troisième entraînement officiel de la descente hommes en ski alpin a été arrêté et annulé en raison du vent qui souffle sur les montagnes de Yanqing. Seuls trois skieurs ont pu prendre le départ, dont l'Autrichien Matthias Mayer, champion olympique 2014 de la descente, et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, favori cette année. Face aux fortes rafale de vent, le jury a préféré stopper le reste des troupes, aucun créneau météo favorable n'ayant été trouvé dans la journée. Le vent pourrait de nouveau être un problème dimanche pour la course dont le départ est supposé avoir lieu à 4 heures du matin heure française. "On aurait pu trouver une espèce de solution intermédiaire. Le problème et c'est ce que je regrette, c’est qu’on n'a même pas essayé", a regretté le Français Johan Clarey.

Les Bleus avec Muzaton et Bailet pour la descente

Maxence Muzaton et Matthieu Bailet ont été retenus par le staff de l'équipe de France de ski alpin pour la descente hommes, rejoignant Johan Clarey et Blaise Giezendanner. Muzaton et Bailet ont été préférés à Nils Allègre, après les deux entraînements officiels de jeudi et vendredi, celui de samedi ayant donc été annulé après le passage de trois skieurs en raison du vent. Pour rappel, un pays ne peut aligner au maximum que quatre athlètes sur une épreuve de ski alpin aux Jeux. Outre Aleksander Aamodt Kilde et Beat Feuz, le grand favori de la descente sera évidemment le Suisse Marco Odermatt. Il compte bien se couvrir d’or à Pékin et s’asseoir au passage de manière durable sur le trône du ski alpin mondial. Sa quête débute ce dimanche avec la descente.