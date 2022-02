JO 2022: l’argent pour Clarey et Chevalier-Bouchet, désillusion pour Worley… ce qu’il ne fallait pas manquer lundi

Après une journée blanche dimanche aux JO de Pékin, l’équipe de France a remporté ses 2eme et 3eme médailles, en argent, grâce à Johan Clarey en descente et à Anaïs Chevalier-Bouchet lors de l’individuel en biathlon. Grosse déception en revanche pour Tessa Worley, qui a chuté lors de la 2eme manche du géant.

Johan Clarey, la gloire à 41 ans

"Je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose…" L’intuition de Johan Clarey était bonne. Le moral boosté par sa récente 2eme place à Kitzbühel, le skieur français a remporté lundi la médaille d’argent olympique en descente, une course remportée par le Suisse Beat Feuz. Il s'agit de la 2eme pour le camp tricolore, la première pour le ski alpin. Le tout à 41 ans. Du pur bonheur "Honnêtement, si on me l’avait dit ce matin, j’aurais eu du mal à y croire, a-t-il reconnu. Il y a tellement de bons descendeurs qui sont plus forts que moi… C’est génial, c’est une super apothéose pour tout le travail que j’ai fait et l’abnégation que j’ai eue. Je suis juste content pour moi et tous ceux qui m’ont soutenu."

Chevalier-Bouchet s’offre un doublé en argent

Déjà deux breloques pour la biathlète française. Déjà argentée samedi lors du relais mixte, Anaïs Chevalier-Bouchet a ajouté une 2eme médaille au biathlon français et à sa collection personnelle sur ces Jeux de Pékin en terminant à la 2eme place de l’individuel. Grâce à un 19/20 au tir, celle qui fêtera ses 29 ans samedi "plane un peu." "J’étais venue pour deux médailles, je fais deux courses et j’en ai déjà deux, résume-t-elle, aux anges. Tout ce qui va se passer maintenant, ça va dérouler. C’est super."

Tessa Worley, la chute

C’est la grosse déception de ce lundi. Très attendue sur le Super-G, la porte-drapeau des Bleus a été victime d’une chute fatale lors de la 2eme manche. La skieuse de 32 ans pouvait pourtant rêver à une médaille après avoir terminé 7eme de la première manche à 0’’95 du podium. Avec cet échec, la double championne du monde de géant, poursuit son histoire contrariée avec les Jeux: en géant, sa discipline de prédilection, elle avait terminé 16e en 2010, était blessée en 2014 et s'était classée 7e en 2018. Tessa Worley aura une chance de briser la malédiction vendredi avec le Super-G (départ à 4h du matin, heure française).