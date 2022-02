JO 2022: la belle somme d'argent pour les médaillés français, avec un joli pactole pour Fillon Maillet

L'Etat va verser des primes aux athlètes ayant brillé aux Jeux d'hiver 2022 de Pékin. Avec cinq médailles à lui tout seul, le double champion olympique Quentin Fillon Maillet va toucher la plus grosse somme d'argent.

Un athlète sacré ou médaillé aux Jeux olympiques s’assure la gloire éternelle, mais ce n’est pas tout. Car il perçoit également une jolie somme d’argent, en plus du bout de métal suspendu à son cou: 65.000 euros pour l’or, 25.000 pour l’argent et 15.000 pour le bronze. La somme allouée aux athlètes médaillés lors des Jeux de Pékin est la même que pour les athlètes qui ont concouru aux Jeux d’été l’an passé. Les montants sont identiques à ceux touchés pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Le montant est imposé

En revanche, la somme totale est de loin inférieure, les athlètes étant revenus de Pékin avec 14 breloques, dont cinq en or, sept en argent, et deux en bronze, tandis que leurs homologues des JO de Tokyo en ont ramené 33. Surtout, la France a brillé dans les sports collectifs au Japon. Or, chacun des joueurs d’une même équipe, de volley ou de basket, touche sa propre récompense. Ce qui explique l’envolée du montant. En tout, 790.000 euros de primes vont être versées par l’Etat, via le ministère des Sports, pour les Bleus médaillés à Pékin cet hiver.

Brillant d’un bout à l'autre de cette quinzaine olympique qui l’aura vu décrocher pas moins de cinq médailles en biathlon, soit près de la moitié du bilan global de ces Jeux à lui tout seul, Quentin Fillon Maillet se taille la plus belle part du gâteau, et va toucher à lui seul 205.000 euros. Si les primes ont augmenté depuis Pyeongchang, elles sont maintenant imposées, comme à Tokyo. L’Agence nationale du sport (ANS) va également verser de l’argent aux entraîneurs des athlètes médaillés: 35.000 pour l'or, 15.000 pour l'argent et 8000 pour une troisième place.