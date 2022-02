JO 2022: Maracineanu juge le bilan des Bleus "satisfaisant"

Interrogée dimanche, Roxana Maracineanu a dressé le bilan des Jeux olympiques d'hiver de Pékin pour l'équipe de France. Selon la ministre chargée des sports, les 14 médailles obtenues sont "satisfaisantes".

C'est l'heure du bilan pour l'équipe de France. A l'issue des Jeux olympiques d'hiver de Pékjin, Roxana Maracineanu, la ministre chargée des Sports, a estimé ce dimanche que les 14 médailles obtenues par la délégation français constituent un bon bilan, même si les Bleus visaient mieux.

Le troisième meilleur bilan

"Je trouve que c'est un bilan satisfaisant, très correct. C'était difficile pour ces sports de pouvoir garder une motivation intacte vu la situation que nos sportifs ont vécu il y a quelques mois. Il nous manque une médaille pour arriver aux 15 de Pyeongchang (en 2018, NDLR)", a commenté Roxana Maracineanu sur RTL "Néanmoins, on a vu des champions éclore, d’autres confirmer, d’autres plus difficilement là. Je sais que quand ils vont venir en France on va les fêter à leur juste valeur et à tout ce qu’ils ont investi dans cette compétition olympique à Pékin", avait-elle commenté la veille à RMC.



L'équipe de France a obtenu son troisième meilleur total avec quatorze podiums, mais reste en dessous des deux dernières éditions (quinze médailles à Sotchi puis en Corée du Sud), alors que plusieurs épreuves ont fait leur apparition aux JO d'hiver à Pékin, dont certaines a priori favorables aux sportifs tricolores (big air, snowboardcross par équipes...).

La ministre a préféré féliciter "la nouvelle génération qui est arrivée sur le podium, voire qui a décroché des médailles d'or". “Je retiens l’éclosion de Clément Noël pour qui j’ai une affection particulière puisque je l’ai vu remporter sa première médaille de la saison à Val d’Isère. Je suis heureuse qu’il confirme. Je retiens aussi Quentin Fillon Maillet qui est presque de chez moi et je sais combien les bénévoles et les clubs de la base de ces sportifs sont fiers de les suivre pendant les compétitions", a déclaré Roxane Maracineanu pour RMC.

"Bien-sûr, je suis très fière des médailles de nos athlètes féminines, de Justine Braisaz-Bouchet qui a gagné une magnifique médaille d’or et puis Anaïs Chevalier-Bouchet qui a ouvert ce compteur pour la France au Biathlon, a ajouté Maracineanu. Enfin le patinage, c’est ma passion, évidemment je n,’ai pas pu ne pas être émue quand j’ai vu notre couple de danse gagner cette médaille d’or avec autant d’avance. Ce sont les images que je retiendrai de ces jeux à Pékin.”

Avec cinq titres, la France a égalé son record de médailles d'or établi il y a quatre ans à Pyeongchang.