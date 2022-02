JO 2022: la France toujours 10e au tableau des médailles avant la dernière journée

Après l'avant-dernière journée aux Jeux Olympiques à Pékin, la France maintient toujours sa dixième place au tableau des médailles. Les Bleus n’ont pas gagné de nouvelle breloque ce samedi pouvant leur permettre de prendre une distance avec le Canada.

La France n’a pas réussi à décrocher une nouvelle place sur le podium durant les Jeux Olympiques ce samedi. Au tableau des médailles, les Français sont toujours à la dixième place avec cinq médailles d’or, sept en argent et deux en bronze.

Malgré l’absence de récompense, les Tricolores ont pu voir le porte-drapeau Kevin Rolland terminer à la sixième place en ski half pipe. Une belle performance pour celui qui a failli perdre la vie lors d’un accident il y a deux ans et demi. En bob à quatre, l’équipe tricolore a terminé à la 14e place, au terme des deux premières manches. La suite de l’épreuve aura lieu ce dimanche.

La Norvège toujours devant

La Norvège est toujours à la première place avec au total 35 médailles (15 en or, 8 en argent et 12 en bronze). L’Allemagne et la Chine complètent ce top 3. Les Canadiens sont quant à eux toujours derrière la France avec cette onzième place.