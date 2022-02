JO 2022: "Ça devient grave", le ras-le-bol de Perrine Laffont, insultée pour ne pas avoir décroché de médaille

Depuis sa quatrième place en finale du ski de bosses aux Jeux olympiques de Pékin, Perrine Laffont fait face à une vague d'insultes. Sur RMC, la Française a une nouvelle fois dénoncé "ces commentaires qui n’ont pas lieu d’être".

Elle exprime un ras-le-bol. Attendue sur la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques de Pékin, ou au moins sur l'une des deux autres, Perrine Laffont, championne olympique en titre, n'est pas parvenue à accrocher l'une des trois médailles sur les bosses. A 23 ans, l’Ariégeoise rêvait de devenir la première double championne olympique de l'histoire du ski de bosses. Mais elle est passée à côté de sa finale et a dû se contenter d’une quatrième place forcément frustrante.

Depuis, au lieu de pouvoir tourner la page et digérer sereinement cette contre-performance, Perrine Laffont doit affronter des critiques et même des messages insultants sur les réseaux sociaux. "Malheureusement, j’ai eu des commentaires désagréables, pas forcément bienveillants", a-t-elle expliqué ce samedi sur RMC.

"Ça devient grave"

Cette semaine, elle a publiquement apporté son soutien à l’Américaine Mikaela Shiffrin, repartie de Chine sans médaille individuelle. Un terrible échec pour cette championne au palmarès immense. Triple médaillée olympique (or du géant en 2014, or du slalom et argent du combiné en 2018), elle est sortie en géant, en slalom et en combiné. Après avoir vécu une quinzaine catastrophique, Mikaela Shiffrin a eu droit à une vague d’insultes sur ses différents réseaux sociaux.

"Quand j’ai vu ce qui s’est passé avec Mikaela Shiffrin, je me suis dit que ça prenait une ampleur un peu too much, a souligné sur RMC Perrine Laffont. On ne fait que du sport, c’est un jeu. Ces commentaires n’ont pas lieu d’être, c’est difficile de comprendre comment on en est arrivé là. Des gens insultent des skieurs, ça devient grave. Ça pourrait être puni par la loi."