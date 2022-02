JO 2022: le relais des Bleus en bronze en ski de fond, 9e médaille pour la France

Comme en 2014 et en 2018, les Bleus du ski de fond ont pris la médaille de bronze dans le relais 4x10 km ce dimanche aux Jeux olympiques de Pékin. Une grosse performance pour Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et Maurice Manificat.

Ce n’était pas forcément la médaille la plus attendue dans le clan français. Emmenés par Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Parisse et un très grand Maurice Manificat, les Bleus du ski de fond ont décroché le bronze dans le relais 4x10 km ce dimanche, aux Jeux olympiques de Pékin. C'est la neuvième médaille pour la France, la deuxième du jour après le bronze remporté un peu plus tôt par Mathieu Faivre sur le géant.

Troisièmes, comme en 2014 à Sotchi et en 2018 à Pyeongchang, les Bleus ont terminé derrière la Russie et la Norvège.

