JO 2022: les larmes de Shiffrin après son abandon sur le slalom

Mikaela Shiffrin, déjà partie à la faute lundi lors de la première manche du géant, a encore abandonné sur le slalom ce mercredi. Après cette nouvelle désilusion, la déception était vive pour la superstar américaine.

Lundi, après son premier abandon en slalom géant depuis janvier 2018, l'Américaine Mikaela Shiffrin s'était jurée de ne plus penser à son "énorme déception". "Je ne vais pas pleurer pour ça", avait elle expliqué, "parce que c'est juste un gaspillage d'énergie". Sauf que le cauchemar a recommencé ce mercredi matin à Yanqing, cette fois ci en slalom, où elle est sortie au bout de quelques portes seulement.

>> Les JO 2022 en direct

C'est la première fois que Shiffrin ne parvient pas à terminer deux courses techniques consécutives - slalom et slalom géant - au niveau senior depuis décembre 2011, alors qu'elle avait 16 ans. Lorsqu'elle s'est très longuement arrêtée pour répondre aux questions de la presse, l'émotion était vive pour la skieuse aux deux titres olympiques (slalom en 2014 et géant en 2018). Elle oscillait entre rires et sanglots, et semblait peser chaque mot.

"C'est stupide de se mettre dans des états pareils..."

"Ce n'est pas la fin du monde et c'est stupide de se mettre dans des états pareils, mais il faut quand même que je me pose des questions maintenant", a-t-elle confié. "Ce n'est pas la pire chose que j'ai eu à endurer. Là dans l'immédiat c'est très difficile, mais ce n'est pas comparable à certaines des pires choses que j'ai eu à vivre (le décès de son père, ndlr). Mon père? J'aimerais l'appeler là, ça serait plus facile. Il me dirait probablement de passer à autre chose, mais il n'est pas là pour le dire. Là je suis un peu en colère contre moi."

Shiffrin n'a pas dit adieu à tout espoir de médaille, puisqu'ellle a prévu de participer aux cinq épreuves individuelles de ces Jeux olympiques. Mais le slalom géant et le slalom étaient ses meilleures chances de médaille.