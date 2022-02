JO 2022 (patinage): "Je déteste ce sport", le coup de gueule de Trusova après sa médaille d'argent

Le programme libre de patinage artistique féminin de ce jeudi a été animé. Notamment du côté des Russes où Alexandra Trusova, déçue de sa deuxième place au classement a montré sa colère envers ce sport qu’elle assure désormais détester.

Les patineuses russes font décidément beaucoup parler durant ces Jeux olympiques 2022 d’hiver. Autorisée à participer au programme libre de patinage féminin malgré son contrôle antidopage positif, Kamila Valieva a livré une performance décevante, lui ayant valu la quatrième place.

Mais la sportive de 15 ans n’est pas la seule à avoir fait parler d'elle pendant l’épreuve. Sa compatriote Alexandra Trusova a terminé à la deuxième place avec 224.09 points. Un rang n’ayant pas plu à la patineuse, qui a livré un gros coup de gueule sur cette décision: "Je n’irai plus jamais sur la glace de ma vie ! Je déteste ce sport, je le déteste ! Vous ne pouvez pas le faire de cette façon ! "

"Tout le monde a une médaille d’or, mais pas moi"

Trusova semble également avoir échangé quelques mots crus avec son staff: "Tout le monde a une médaille d’or, mais pas moi. Vous saviez tout !" Ces mots font référence à l’or obtenu par Valieva qui reste en suspens en raison de l’enquête sur son cas. Sa compatriote Anna Shcherbakova a aussi eu droit à cette médaille ce jeudi grâce à ses 255.95 points obtenus.

Ce statut de dauphin est difficile à digérer pour Trusova, d’autant qu’elle a réussi cinq quads dans son programme. Après avoir envisagé de ne pas aller sur le podium à la fin de l’épreuve, la patineuse a finalement changé d’avis, suite à l’insistance du staff.

La déclaration de Trusova

Quelques minutes plus tard, Trusova a donné des explications sur l'origine de sa colère. Selon ses dires, c'est surtout l'assurance d'avoir fait une belle performance susceptible de lui faire gagner l'or qui explique cela: "Ces trois dernières années, je n'ai rien gagné, pas une compétition importante. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. J'ai plus de quads dans mon programme, je pensais que j'allais gagner enfin... Mais non. C'est comme ça."

Malgré l'absence de médaille d'or, la patineuse assure qu'elle est heureuse d'avoir tout de même droit à une récompense: "Je suis contente qu'il y ait une cérémonie et d'avoir nos médailles. Ce sera très plaisant de recevoir ma médaille."

De son côté, sa compatriote Shcherbakova explique de ne pas avoir prêté d'attention à la réaction de Trusova, tout en montrant sa satisfaction d'avoir remporté l'épreuve: "Je n'ai pas regardé Alexandra. Mais après, j'ai réalisé que moi j'avais fait le maximum. J'ai atteint mon objectif et c'est le plus important."