JO 2022: Tess Ledeux se contente de l'argent en Big Air, quatrième médaille pour la France

Favorite pour le titre, Tess Ledeux a décroché la deuxième place en ski big air ce mardi derrière la star chinoise Eileen Gu. Elle offre à la France sa quatrième médaille sur ces Jeux olympiques de Pékin, toutes en argent.

Une médaille de plus dans l'escarcelle du clan français sur ces Jeux olympiques de Pékin, mais celle-ci a un petit goût amer. Favorite pour le titre, la prodige française Tess Ledeux a dû se contenter de la médaille d'argent en ski Big Air ce mardi matin, battue par la star chinoise Eileen Gu pour 0.75 point.

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour la skieuse de la Plagne, en tête à l'issue des deux premières manches grâce à deux runs de très haut niveau. Dès le premier saut, Tess Ledeux a d'ailleurs réalisé son fameux double cork 1620 (soit quatre tours et demi), une figure qu'elle avait été la première à passer aux X Games en janvier et qui lui rapportait 94.50 points (sur 100). Elle a ensuite confirmé en réussissant un "switch left 1440", soit quatre tours en l'air, qui lui ont rapporté 93 points.

Mais Gu, qui a grandi aux Etats-Unis, l'a devancée sur le fil en réalisant elle aussi ces quatre tours et demi - une grande première pour elle - lors de son tout dernier passage, qui lui a valu 94,50 points. Un premier saut récompensé de 93,75 points lui a ainsi permis de déloger Ledeux de la première place in extremis.

Fraîchement titrée à la fois en big air et en slopestyle aux X-Games à Aspen au mois de janvier, Tess Ledeux, en pleurs, a d'abord eu du mal à cacher sa déception au moment du dénouement de cette finale. Mais, quatre ans après avoir échoué en qualification aux JO de PyeongChang, elle a rapidement retrouvé le sourire.

"C’est vraiment un rêve de petite fille d’avoir une médaille olympique", a-t-elle réagi au micro de RMC. "Peu importe la couleur, la médaille est belle. Je n'aurais pas pu faire mieux, le niveau des filles était incroyable aujourd’hui. C’est passé à rien. Forcément, on se fait un petit peu des films quand on est au départ. Je me suis imaginée championne olympique… Sur le moment, j’avais envie de cette première place, mais là, je ne peux pas être plus fière de moi.”