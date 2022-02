JO 2022: qui est Matt Hamilton, le joueur de curling le plus stylé des Jeux de Pékin

Dernières Nike à la mode, moustache fournie et longue chevelure, Matt Hamilton (32 ans) fait sensation avec son style lors des JO de Pékin 2022. L’Américain, champion olympique de curling, inspire aussi les utilisateurs de Wikipedia.

Que vous soyez un suiveur assidu des Jeux olympiques d'hiver de Pékin ou que vous ayez négligemment laisser la télé allumée sur les épreuves, son style ne vous a pas échappés. Moustache fournie, longue chevelure, tatouage apparent et casquette USA vissée sur la tête, Matt Hamilton se laisse glisser tout en détente sur la glace du National Aquatics Center de Pékin.

Matt Hamilton © AFP

Il est second lanceur de l’équipe de curling des Etats-Unis qui vient de s’incliner contre la Suède (7-4), ce jeudi. Un sport aussi fascinant que moqué dont il participe à décoller le côté désuet en affichant un look plus proche du snowboarder que du balayeur des glaces.

Objet de tous les fantasmes sur Wikipedia

Nouvelle figure des JO sur les réseaux sociaux, Matt Hamilton n’est pas n’importe qui. Il est cinq fois champion du monde et champion olympique en titre de curling. L’or décroché à Pyeongchang lui a offert une petite notoriété aux Etats-Unis. Son style y participe autant. En Corée du Sud, sa moustache (il n’avait pas encore de barbe) et son côté extraverti avaient déjà fait sensation. Et suscité une certaine inspiration. ESPN le cite ainsi comme l’une des dernières victimes "des vandales de Wikipedia". Ces gens qui changent les informations sur l’encyclopédie en ligne, nourrie par les contributions des internautes.

Chacune de ses apparitions ou presque inspire une nouvelle ligne sur son CV virtuel. Cela s'amplifie avec la visibilité offert par les JO. Il fut présenté comme un membre de la famille de Super Mario, chasseur de cougars ou marié avec sa sœur. Rien n’est vrai mais lui s’en amuse. Il cite même son affirmation (mensongère) favorite selon laquelle il serait "très impliqué dans son association caritative pour soigner le syndrome du côlon irritable car il en souffre lui-même".

Des Nike adaptées au curling

"Je ne suis même pas la personne du Wisconsin la plus célèbre avec une superbe moustache, mais j'adore le fait que je sois dans la conversation, donc ces modifications de Wikipédia me conviennent, sourit l’athlète de 32 ans. La plupart des gens savent que tout est édité par des pairs, donc n'importe qui peut y aller et bricoler. C'est Internet, où on peut dire n’importe quoi, donc la seule façon de battre le système est de l'ignorer."

Son détachement participe à sa "coolitude". Autant qu’un autre détail vestimentaire de le natif de Madison (Wisconsin) amateur de golf, de pêche et soutien du mouvement Black Lives Matter. Depuis le début des JO, ce collectionneur de baskets (sneakerhead) porte une paire de Nike qui se targue de présenter toutes les couleurs à l’exposition du soleil. Elles sont issues de la collection du champion de skateboard, Paul Rodriguez, et lui ont été offertes par ses amis. Il les a converties en chaussures de curling en collant un grip sous une chaussure et un sticker glissant sous l’autre. "Je les ai simplement trouvés adorables, a-t-il commenté. Et me voilà avec des chaussures de fou!"