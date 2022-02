JO 2022: terrible échec pour Pinturault en combiné

Alexis Pinturault est parti à la faute lors de la manche de slalom du combiné des Jeux olympiques de Pékin. Le leader de l’équipe de France de ski alpin devra attendre avant de décrocher sa première médaille d’or.

Une énorme désillusion pour "Pintu" et le clan tricolore. Champion du monde en 2019 puis vice-champion du monde en 2021, Alexis Pinturault faisait office de grandissime favori lors de l’épreuve du combiné ce jeudi aux Jeux olympiques de Pékin avec Marco Schwarz.

Mais à l’arrivée, ni le Français ni son rival autrichien ne sont parvenus à grimper sur le podium. Pire, le Français n’a même pas été au bout de sa course lors de la manche de slalom. Parti à la faute, le natif de Moûtiers s’est raté. L’Autrichien Johannes Strolz en a profité pour s’offrir le titre, 34 ans après son père à Calgary en 1988, et devancer le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Le Canadien James Crawford a arraché la médaille de bronze.

>> Les JO de Pékin en direct

"Je ne pensais pas… (il s’arrête et fond en larmes). Je suis désolé, a lancé un Alexis Pinturault très ému après sa course ratée. Désolé. Ce n’est pas une journée simple. Je pense que je fais une grosse erreur à la descente et à la fin cela me coûte cher. Derrière j’ai eu le couteau sous la gorge. Je n’ai pas cinquante options, je n’en ai qu’une seule. Je tente le tout pour le tout. Le bilan il est ce qu’il est, il est mauvais."

Et le Français d’annoncer un pépin physique après ce cette épreuve du combiné : "En plus de cela, il y a mon intégrité physique qui est peut-être un peu atteinte. On doit faire quelques examens médicaux. Je pense que ce n’est pas dramatique mais cela pourrait être mieux à l’épaule droite. Je retombe sur le coude et cela me remonte l’épaule. Je sens un craquement. […] On pense à une subluxation de l’épaule mais j’espère qu’elle sera congestionnée mais pas abîmée en terme ligamentaire."

Pinturault rate la remontée fantastique

Seulement onzième à l’issue de la manche de descente, Alexis Pinturault accusait presque deux secondes de retard sur le leader à mi-course, le Norvégien Aleksander Kilde. Si bien que de favori pour la médaille d’or, le Français de 30 ans s’est retrouvé à devoir signer un exploit pour obtenir une breloque.

Obligé de réaliser un chrono canon sur l’épreuve technique, "Pintu" a tout donné pour tenter de combler l’écart sur la tête de course. Cette stratégie ultra-offensive s’est d’abord avérée payante et Alexis Pinturault restait en course pour une folle remontée au premier intermédiaire. Mais patatras. A force de trop en mettre pour rattraper son retard, le skieur tricolore a enfourché et n’a pu terminer sa course.

Encore deux chances pour Pinturault

Vice-champion olympique du combiné à Pyeongchang en 2018 derrière Marcel Hirscher, et double médaillé de bronze du slalom géant en Corée et à Stochi en 2014, Alexis Pinturault va donc devoir attendre pour espérer décrocher son premier titre olympique.

Déjà onzième du Super G, le skieur de Courchevel est donc passé à côté de sa principale chance de décrocher l’or à Pékin. Mais tout n’est pas encore perdu pour le Français qui possède encore deux chances individuelles de s’offrir le titre suprême et de cocher la dernière case manquante de son immense palmarès. Malheureux en combiné, Alexis Pinturault a laissé une belle opportunité de succès mais fera encore partie des prétendants au podium et au titre lors des épreuves de slalom et géant.