JO 2022: les larmes de Pinturault, touché physiquement lors de son raté sur le combiné

Alexis Pinturault est apparu très touché en zone mixte après sa grosse désillusion sur le combiné alpin ce jeudi, aux Jeux olympiques 2022 de Pékin. Touché à l'épaule droite après sa chute sur le slalom, le skieur français a également confié qu'il allait subir des examens médicaux.

Journée cauchemar pour Alexis Pinturault. Grand favori du combiné alpin, discipline à part dans laquelle il avait décroché la médaille d'argent en 2018 à PyeongChang, le Français a vécu une immense désillusion ce jeudi aux Jeux olympiques de Pékin. Après une descente très compliquée, il a vu tous ses rêves de premier titre olympique s'envoler sur le slalom.

Contraint d'attaquer fort la deuxième épreuve de ce combiné pour reprendre le temps perdu sur la descente, le skieur de Courchevel, vainqueur du classement général de la Coupe du monde la saison passée, en a trop mis et est parti à la faute sur le haut du parcours. Après ce terrible dénouement, Pinturault n'a pas pu cacher sa déception en zone mixte. En pleurs, il a mis de très longues secondes à reprendre ses esprits pour répondre aux questions des journalistes.

"Je dois faire quelques examens médicaux"

"Ce n'est pas une journée simple... Je fais une grosse erreur sur la descente qui me coûte cher. Derrière, j'ai le couteau sous la gorge. J'ai une seule option, je tente le tout pour le tout. Le bilan est mauvais", a-t-il déploré devant le micro de RMC.

Mais la douleur n'est pas que mentale. Après la course, il a confié que son épaule droite portait les stigmates de sa chute. "En plus de cela, il y a mon intégrité physique qui est peut-être un peu atteinte. On doit faire quelques examens médicaux. Je pense que ce n’est pas dramatique mais cela pourrait être mieux à l’épaule droite. Je retombe sur le coude et cela me remonte l’épaule. Je sens un craquement. […] On pense à une subluxation de l’épaule mais j’espère qu’elle sera congestionnée mais pas abîmée en terme ligamentaire."

Le clan français croise désormais les doigts pour que la blessure du chef de file du ski alpin tricolore ne soit pas grave. Après sa 11e place sur le Super-G, il a encore deux chances de médaille individuelle dans ces Jeux: sur le géant (dimanche 13 février) et sur le slalom (mercredi 16 février). Autant d'occasions d'oublier le calvaire vécu sur ce combiné.