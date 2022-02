JO 2022: "Une super apothéose", jubile Clarey, médaillé d’argent à 41 ans en descente

Le Français Johan Clarey a créé la sensation lundi en décrochant la médaille d’argent de la descente aux Jeux olympiques de Pékin. Une magnifique récompense pour le skieur de 41 ans.

Et de deux. L’équipe de France a remporté lundi sa 2eme médaille aux Jeux olympiques de Pékin. Comme les biathlètes en relais mixte, Johan Clarey a aussi décroché l’argent, en descente, l’épreuve reine du ski alpin. Seulement devancé par le Suisse Beat Feuz, le skieur de 41 ans ne cachait pas son bonheur après sa magnifique performance : "Je voulais arriver en confiance au mois de janvier, raconte le descendeur, auteur de neuf podiums en Coupe du monde. Je savais que je n’étais pas tout à fait prêt. Kitzbühel est la piste que j’adore, je suis monté sur le podium (2e place le 21 janvier) ça m’a donné beaucoup de confiance, même je ne connaissais pas la piste ici. Après le premier entraînement, je me suis dit qu’il y avait moyen de faire quelque chose."

"Je me suis dit : "mange la piste et on verra ce qu’il va se passer""

La quarantaine passée, le Français ne tirait pourtant pas de plans sur la comète. "La semaine a été éreintante, je ne suis plus tout jeune, sourit-il. Les jours s’enchaînent et c’est difficile. Mais j’ai eu un moment de calme et de sérénité avant le départ. Je me suis dit : "mange la piste et on verra ce qu’il va se passer.""

De là à imaginer qu’il finirait sur la 2eme marche du podium… "Honnêtement, si on me l’avait dit ce matin, j’aurais eu du mal à y croire. Il y a tellement de bons descendeurs qui sont plus forts que moi… C’est génial, c’est une super apothéose pour tout le travail que j’ai fait et l’abnégation que j’ai eue. Je suis juste content pour moi et tous ceux qui m’ont soutenu."