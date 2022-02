JO 2022: l'exploit de Johan Clarey vice-champion olympique de la descente

Le Français Johan Clarey, 41 ans, est devenu vice-champion olympique ce lundi à Pékin à l’issue d’une descente époustouflante. C’est la deuxième médaille pour le clan tricolore dans ces JO 2022.

On le savait capable de tout, et il ne nous a pas déçus. Ce lundi matin, Johan Clarey s’est offert la médaille d’argent sur la descente des JO de Pékin. A 41 ans, l’homme aux neuf podiums en carrière sur le circuit Coupe du monde a réalisé une course (presque) parfaite, échouant à seulement un petit dixième du Suisse Beat Feuz, sacré champion olympique.

>> Suivez les JO en direct

"C’est difficile de réaliser ce que je viens de faire. A 41 ans c’est dur de se remobiliser tous les jours. Avant le départ, j’étais prêt à faire le job", a détaillé le Français au micro d'Eurosport après son exploit, tout en ayant une pensée pour David Poisson, son coéquipier en équipe de France décédé en 2017 à l'entraînement.

Plus vieux médaillé olympique de l'histoire du ski alpin

Deuxième de la mythique descente de Kitzbühel il y a deux semaines, Clarey se présentait aux Jeux avec le plein de confiance. Mais de là à réaliser une telle performance sur la course reine des JO… Grâce à cette breloque, il rentre dans l’histoire en devenant le plus vieux médaillé olympique de l'histoire du ski alpin, explosant le record de l’Américain Bode Miller, médaillé à 36 ans en 2014. Tout simplement époustouflant.

Comme en 2021 à Kitzbühel, Clarey a donc buté sur le Suisse Beat Feuz, le meilleur descendeur des quatre dernières années, couronné pour la première fois de sa carrière sur la scène olympique. Les autres Français, Maxence Muzaton, Blaise Giezendanner et Matthieu Bailet, se classent respectivement 11e, 24e et 25e de cette descente.

Deuxième médaille pour la France

Après la médaille d’argent sur le relais mixte en biathlon décrochée samedi, Johan Clarey offre au clan français sa deuxième médaille de ces JO de Pékin. Surtout, il fait un peu oublier les déceptions de Benjamin Cavet et de Perrine Laffont, tous les deux quatrièmes en ski de bosses ce week-end.