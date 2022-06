JO 2024: changement de sites pour la boxe et le tir

Les épreuves olympiques de tir et de boxe des JO 2024, initialement prévues à la Courneuve et à Roland-Garros, vont changer de site. Le tir pourrait bien atterrir à Châteauroux, à environ trois heures de Paris, tandis que les qualifications du Noble art se dérouleront en Seine-Saint-Denis.

A deux ans des Jeux olympiques de Paris, la carte des épreuves continue d'évoluer. Le tir et la boxe vont en effet changer de sites: le tir quitte La Courneuve (Seine-Saint-Denis) et les qualifications de la boxe ne seront plus à Roland-Garros mais en Seine-Saint-Denis, a appris l'AFP ce mardi auprès des organisateurs et du département.

Faute de pouvoir être prêt à temps, le site de La Courneuve ne pourra pas recevoir le tir, qui a de très fortes de chances d'atterrir à Chateauroux (Indre). La boxe est bien partie pour aller à Villepinte (Seine-Saint-Denis), les finales restant à Roland-Garros.



Le nouveau site pour les épreuves de basket n'a toujours pas été officialisé. Il est question de faire un échange avec le handball qui ne jouerait plus à Lille mais au Parc des Expos de Versailles à Paris, site dont les basketteurs ne veulent pas.

La Seine-Saint-Denis espère "tirer son épingle du jeu" en récupérant la boxe

La Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France et à qui a été promis un héritage olympique, estime "tirer son épingle du jeu" en échangeant la boxe contre le tir, a expliqué son président Stéphane Troussel.



Depuis cet hiver, le terrain des Essences à La Courneuve, ex-terrain de l'armée en train d'être dépollué, ne convenait plus, devenu apparemment trop petit pour abriter les épreuves de tir. Une difficulté supplémentaire pour les organisateurs, qui a déjà retouché la carte en septembre 2020.