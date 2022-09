JO 2024: choisi pour réaliser les cérémonies, Thomas Jolly veut "faire de Paris une scène"

Thomas Jolly a été choisi pour réaliser les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Pour RMC Sport, le metteur en scène en dit plus sur ce qu’il souhaite raconter lors de ces moments toujours très attendus par le public.

Voilà plus d’un an que Thierry Reboul, directeur de la marque, des événements et des cérémonies de Paris 2024, travaille sur ce sujet pour trouver la personne idéale. Soixante-dix profils de toute part ont été passés en revue. Réalisateur, producteur, chorégraphe… C’est finalement le metteur en scène Thomas Jolly qui a été retenu pour les quatre cérémonies (ouverture et clôture des Jeux olympiques puis paralympiques).

Thomas Jolly a été préféré pour sa capacité à créer un véritable spectacle vivant, lui qui représente la jeune garde théâtrale et qui a déjà fait preuve d’audace dans ses précédentes œuvres, notamment avec sa tétralogie de Shakespeare d’une durée de 24 heures. Le directeur du Centre dramatique nationale Le Quai à Angers met ses connaissances classiques au service du grand public.

Objectif: raconter un récit national

Dans les prochaines semaines, il va devoir s’entourer de spécialistes, allant de la scénographie à la chorégraphie, en passant par les costumes et le domaine musical. Une équipe d'auteurs va également tâcher de chercher à raconter une histoire, un récit national. Pour cela historiens, politiciens, philosophes mais également athlètes ont été interviewés pour dresser un cadre commun et établir les éléments qui nous rassemblent.

"Le premier travail est d’écrire ce récit. C’est pour cela que l’organisation de Paris 2024 a déjà fait appel à des historiens et des politologues pour un peu définir ce qu’est ce pays. Ce n’est pas évident car la France a une histoire en mouvement, détaille Thomas Jolly auprès de RMC Sport. La très belle opportunité qui m’est donnée, c’est de pouvoir s’adresser au monde entier et donc de commencer par dire qui nous sommes, ce qu’est la France. L’esprit de la cérémonie, c’est montrer que la France est ce pays fait de cultures du monde entier et qui a aussi, elle-même, influencé le monde entier."

Thomas Jolly: "Faire de la cérémonie un moment inoubliable et légendaire"

Thomas Jolly et son équipe vont donc pouvoir raconter une histoire sur quatre actes avec un souhait de cohérence. L’objectif est de rendre fiers les Français et de réaliser des cérémonies inoubliables. "On est tous tombés d’accord sur des envies communes, faire de ses Jeux à la fois une grande fête populaire et festive et faire de la cérémonie un moment inoubliable et légendaire", s’enthousiasme Thomas Jolly, dont l’objectif est de "faire de Paris une scène avec ces quatre cérémonies". Selon le réalisateur, l’objectif fixé est de créer ce fameux récit national "dès la fin de l’année".

Par ailleurs, un doute plane toujours au-dessus de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques. La question de la jauge est au centre des débats. La place de la concorde peut accueillir 30.000 personnes, après travaux, elle pourrait en accueillir 60.000, soit autant que le Stade de France en mode cérémonie. La date du 20 octobre a été fixée pour trancher. Pour rappel, un grand défilé sur la Seine a de son côté été choisi pour la cérémonie d’ouverture des JO.

Mardi, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a officialisé les grandes dates à inscrire dans votre calendrier pour l'ouverture de la billetterie. De la fin de l’année 2022 à fin 2023, plusieurs étapes ont été planifiées. Ces différentes phases ont été pensées par l’organisation des Jeux pour faire face à une très forte demande, alors que 13,4 millions de billets seront mis en vente.