JO 2024: dispositif exceptionnel, lutte contre les faux billets... "La priorité numéro 1, c'est la sécurité", rassure Estanguet

Invité ce dimanche à l'antenne de RMC, Tony Estanguet a fait le point sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place lors des Jeux olympiques de Paris en 2024 pour éviter que les évènements de la finale de la Ligue des champions ne se reproduisent.

Tony Estanguet veut rassurer les Français, à deux ans des Jeux olympiques. Invité de RMC ce dimanche, le président du comité d'organisation des JO de Paris s'est exprimé sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place lors de l'évènement, qui débute dans 761 jours.

“On veut que ces Jeux fassent la fierté de la France, lance-t-il. On veut montrer que la France est capable d’organiser l’évènement. (Le chaos lors de la finale de C1) Ça reste une alerte. Quand on est organisateur d'évènement, la sécurité est au-dessus de tout. Vous pouvez réussir tout ce que vous voulez, s’il y a un problème de sécurité, ça écrase tout le reste. Le numéro un en termes de priorité, c’est la sécurité. On travaille depuis plus de deux ans sur les questions de sécurité. On a signé un protocole d’accord avec l’État, qui reste en première ligne sur les questions de sécurité dans notre pays pour identifier la répartition des rôles entre la sécurité privée, qui est financée par Paris 2024, et la sécurité publique, à la charge des acteurs publics."

"La France est capable"

Malgré la mauvaise publicité créée le 28 mai dernier, Tony Estanguet reste confiant concernant le bon déroulé des JO d'un point de vue sécurité. Comme expliqué par RMC Sport il y a quelques jours, Paris 2024 prévoit plus de 20.000 agents pendant les Jeux. "Il y a un gros travail qui est mis en œuvre. D’ici 2024, cela fera cinq ans qu’on travaille sur ce dispositif exceptionnel de sécurité, rappelle l'ancien champion olympique de canoë. On va accueillir le monde, on va être regardé par des millions de personnes. On ne peut pas se rater sur ce sujet. La France est capable, la France a organisé des dizaines d'événements sportifs, notamment au Stade de France. On a déjà organisé des Jeux olympiques. Il faut garder son sang-froid quand il y a des couacs et des incidents comme il a pu y avoir il y a quelques semaines. Ça ne veut pas dire qu’il faut penser qu’on n’a aucune expertise. Il y a un savoir-faire en France pour organiser de grands évènements et si on continue à travailler avec beaucoup de sérieux, on saura être au rendez-vous."

Le président du comité d'organisation des JO de Paris a également fait une grande annonce concernant la billetterie, afin d'éviter d'éventuels problèmes de faux billets, comme ce fût le cas lors de la finale de Ligue des champions. "Depuis le début, on avait pris la décision d’être les premiers Jeux avec une billetterie 100% digitale sur une seule plateforme mondiale. Ce sera aussi une innovation de Paris 2024. Il n’y aura pas différents moyens d’acheter des billets, ce sera centralisé sur une seule plateforme entièrement sécurisée pour essayer d’améliorer la sécurité de ce dispositif de billetterie."