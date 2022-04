JO 2024: Tony Estanguet donne rendez-vous en juillet pour le nouveau site du basket

Chahuté par certains basketteurs, dont Batum et Fournier, pour le choix initial du site concernant le tournoi olympique de basket, Tony Estanguet, patron de Paris 2024, étudie toutes les options pour reloger la compétition à Paris… ou ailleurs.

"Comment peut-on accepter de voir le basket, le sport collectif le plus populaire aux JO, être envoyé dans le parc expo ? Plafond trop bas, salle pas adaptée, on ne peut pas laisser passer ça !” Evan Fournier n’avait pas épargné Martin Fourcade et le comité olympique après que ce dernier ait appuyé la décision de loger le tournoi olympique de basket au Parc des Expositions, Porte de Versailles.

Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO 2024, a depuis fait machine arrière. Selon l’ancien kayakiste, "des problèmes de luminosité" auraient eu raison de cette décision. En quête d’une solution de repli, le comité planche sur la question : “L'objectif est de finaliser ce concept sportif d'ici juillet, on aura alors un conseil d'administration. Ce sera à l'ordre du jour, affirme le triple champion olympique. On étudie différentes options pour proposer le meilleur équilibre et les meilleures conditions pratiques aux basketteurs et à l'ensemble des sports d'ici 2024. J'ai des idées en tête mais il est encore un peu tôt pour en parler.”

La province est une “option”

Parmi les options, celle de la province pointe le bout de son nez. Estanguet n'exclut pas que le basket quitte la capitale : "Cela fait partie des options. On regarde tout ce qui est envisageable, à Paris ou en province. A partir des quarts de finale, les matchs auront de toute manière lieu à Bercy.” Si Orléans ou Lyon ont déjà proposé leur service, Lille et le stade Pierre Mauroy pourrait raffler la mise concernant le basket.

A la différence du basket, d'autres sports ont eux été fixés. C’est notamment le cas de la boxe pour laquelle il n’y a “pas de nouvelles informations” et qui devrait rester à Roland Garros. Concernant le handball, la compétition aura bien lieu à Lille malgré le message d’Evan Fournier, qui avait fait part de son mécontentement de délocaliser le tournoi de handball dans le Nord. Le verdict tombera en juillet lors du conseil d’administration de Paris 2024 “pour la carte des sites dont le basket.”