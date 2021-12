JO 2024: le site du tour préliminaire de basket ne convainc pas la Fiba

La Fédération internationale de basket n'est pas convaincue par la relocalisation d'une partie des matchs de basket des JO 2024 au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Elle demande des garanties au comité d'organisation.

La relocalisation pour les Jeux olympiques 2024 des tournois de basket au Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris, le temps de leur tour préliminaire, ne convainc pas la Fédération internationale de basket, a indiqué mercredi à l'AFP une source au sein de la Fiba, confirmant une information du Parisien. La Fédération souhaite un certain nombre de garanties écrites pour pouvoir faire valider le site lors d'une réunion de son bureau en mars prochain, a précisé la même source.

Désigné à l'automne 2020 par le Comité d'organisation de Paris-2024 (Cojo) comme nouveau site des tournois olympiques masculin et féminin de basket (5x5) avant une migration à Bercy à compter des quarts de finale, le Parc des expositions de la porte de Versailles, lieu d'accueil du salon de l'agriculture, n'a jamais accueilli de compétitions sportives, souligne la Fiba.

Le comité se dit "confiant"

Le Hall 6, à l'intérieur duquel doit être construit l'équivalent d'une enceinte sportive (gradins, vestiaires), pose des contraintes qui préoccupent la Fiba: des piliers pouvant affecter la qualité des retransmissions et une hauteur sous plafond insuffisante de 9 mètres, liste la même source. La Fédération est également attentive à la bonne climatisation de la salle et fait valoir un argument de sécurité: l'humidité de l'air et donc du sol pourrait mettre en péril l'intégrité physique des joueurs.

La Fiba estime avoir été mise devant le fait accompli au moment de la relocalisation sans concertation, selon elle, des tours préliminaires porte de Versailles. Une nouvelle carte des JO-2024, amputée de quatre sites, avait été dévoilée à l'automne 2020 par le Cojo pour réaliser des économies.

"Nous sommes confiants quant aux études en cours sur les aménagements du Hall 6 du Parc des expositions, a réagi le Cojo auprès de l'AFP. Elles nous permettront de répondre favorablement aux exigences de la FIBA et ainsi créer les conditions pour une expérience optimale en 2024."