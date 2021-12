Paris 2024: les chiffres de la grandiose cérémonie d'ouverture sur la Seine

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 qui se déroulera sur la Seine sera une première hors d'un stade. Voici les principaux chiffres de cette cérémonie annoncée comme "révolutionnaire" par les organisateurs des JO.

Les premières images de ce à quoi devrait ressembler la capitale le 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, ont de quoi faire rêver. Cette cérémonie unique en son genre permettra aux délégations de voguer pendant six kilomètres sur la Seine, grâce à des embarquations. Depuis les quais, des centaines de milliers de spectateurs pourront assister au spectacle.

600.000

...comme le nombre de spectateurs attendus. Le fruit d'un consensus après de longues discussions entre les organisateurs et les autorités publiques, soit bien plus que les 80.000 places que contiennent le Stade de France. Ils pourront observer le passage des bateaux depuis les ponts et les quais du fleuve.

Les accès depuis les quais hauts seront gratuits et depuis les quais bas payants. Ce nombre de 600.000 pourra évoluer en fonction du contexte sachant que les organisateurs ont à cœur de "l'optimiser". Le nombre de billets payants n'a pas été précisé.

6

...comme le nombre de kilomètres que parcourront les embarcations des athlètes entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. De quoi montrer à la télévision les plus beaux sites parisiens: Notre-Dame, Le Louvre, le pont Alexandre III... 80 écrans géants seront installés tout le long du parcours.

160

...comme le nombre de bateaux qui flotteront sur la Seine pour transporter les délégations des pays qui participent aux JO.

10.500

...comme le nombre de sportifs et sportives venus du monde entier pour 15 jours de compétition du 26 juillet au 11 août 2024. Habituellement tous les sportifs ne défilent pas le jour de la cérémonie d'ouverture, notamment ceux qui ont des épreuves dès le lendemain.

120

...comme le nombre de chefs d'État attendus. Plus d'une centaine de souverains ou chefs de gouvernement des pays présents devraient assister à cette cérémonie d'ouverture.

1

...comme le milliard de téléspectateurs attendus pour 3h15 de cérémonie programmée, dont le déroulé sera calé au millimètre près et préparé pendant des mois. Le directeur artistique n'est pas encore connu et sera choisi "courant 2022".

X

...comme le chiffre mystère autour du coût de la cérémonie. Aucun montant n'a encore été avancé à ce stade du projet. "Mais nous serons dans notre budget", a-t-on assuré du côté de l’organisation. Le budget annoncé pour l'ensemble des Jeux olympiques de Paris 2024 est de 7,3 milliards d'euros.