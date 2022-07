JO 2024: on connait le slogan des Jeux olympiques à Paris

Le slogan des JO de Paris, "Ouvrons grand les Jeux", a été dévoilé ce lundi, à deux ans du coup d’envoi de l'événement en 2024. On en sait également plus sur le calendrier et la billetterie.

Deux ans presque jour pour jour. C’est le 26 juillet 2024 que s’ouvriront les Jeux olympiques de Paris. A deux ans du grand événement a été dévoilé ce lundi le slogan officiel des Jeux : "Ouvrons grand les Jeux." Un slogan guidé par la volonté d'être dans le hors norme, en rupture, d'innover et de créer. "Ouvrir les Jeux aux défis de notre temps", a évoqué Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du Président de Paris 2024.

Ce résultat fait écho à onze thématiques. Parmi les plus fortes, la parité absolue hommes-femmes, la cérémonie d’ouverture le long de la Seine, le choix de la Seine-Saint-Denis comme camp de base (Stade de France et village olympique) pour s'ouvrir au département le plus jeune de France en lui donnant une place importante ou bien encore les nouveaux sports et le breaking comme ouverture vers une nouvelle culture, une nouvelle génération.

"Deux ans de la cérémonie d’ouverture, c’est un moment important pour le comité d’organisation, explique Tony Estanguet, président de Paris 2024. On continue à renforcer notre ambition d’ouvrir les Jeux au plus grand nombre. Depuis le début de ce projet, on a fait évoluer la manière d’organiser les Jeux. (…) On veut ouvrir la magie des JO à tous les publics, et aussi à des défis de notre société. (…) Le slogan sera ‘Ouvrons grand les Jeux’, parce que c’est ce qui nous anime depuis le début."

Un calendrier qui pourrait offrir une médaille à la France dès le 1er jour

Concernant le calendrier, si la cérémonie d'ouverture se déroulera le 26 juillet, les tournois de football, handball et rugby débuteront deux jours plus tôt, le 24 juillet. Notons aussi une inversion pour la clôture des Jeux avec le marathon femmes et non pas hommes le 11 août.

Des médailles seront à prendre dès le Jour 1 des Jeux (le 27) avec des finales en cyclisme et judo dès 17h, et en escrime dès 19h. "On espère des médailles françaises dès le premier jour", explique Michaël Aloïsio. En athlétisme et en natation, les finales se dérouleront en soirée. A partir de 20h30 pour la natation (à l’exception du dernier jour à partir de 18h30) et de 19 heures pour l’athlétisme.

Des billets en vente à partir de 24 euros

Concernant la billetterie, un milliard et 100 millions de recettes sont attendues. Comme cela avait déjà été évoqué des billets seront en vente à partir de 24 euros dans tous les sports. 50% des billets seront vendus au Grand Public à 100 euros ou moins. 90% à 200 euros ou moins. Les places dépassant les 200 euros représentent 8% des billets qui atteignent 950 euros pour les plus chers (environ 0,5%). Pour ce prix, vous aurez les meilleures places pour les finales de 100m en athlétisme ou natation par exemple accessibles à partir de 120 euros. Comptez 90 euros minimum pour la finale de beach-volley au pied de la Tour Eiffel. Il n'y aura pas de tarif enfant.

En septembre aura lieu l'ouverture d'une page d'informations puis en décembre l'ouverture de la plateforme. Dès le 1er décembre, il sera possible de s'inscrire au tirage au sort pour les packs (trois billets - sessions - à la carte à partir de 72 euros). Le premier tirage au sort aura lieu entre en fin janvier et début février. Seront prioritaires les membres du Club 2024 (adhésion gratuite). La vente des billets à l'unité débutera en mai tout comme les billets pour les cérémonies olympiques. Pour les Jeux paralympiques, les billets seront en vente à l'automne 2023.