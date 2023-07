JO: 57 bateaux, gros dispositif de sécurité... Paris 2024 a répété la cérémonie d’ouverture sur la Seine

A un an des Jeux olympiques 2024 à Paris, une répétition de la cérémonie d’ouverture se déroulait ce lundi matin sur la Seine, théâtre inédit du coup d'envoi des JO.

Si vous n’avez pas encore coché la date, c’est le vendredi 26 juillet 2024. Dans un an s’ouvriront les Jeux olympiques de Paris. Pour l’événement, la Capitale voit les choses en grand avec une cérémonie d'ouverture qui ne se déroulera pas dans un stade mais sur la Seine. Une délocalisation qui nécessite un travail titanesque en amont afin préparer le défilé de bateaux qui accueilleront les délégations.

Tôt ce lundi matin, une répétition se tenait dans la Capitale. Une quarantaine de bateaux ont défilé sur la Seine entre le Pont d'Austerlitz et le Pont d'Iena pour tester "manoeuvres", "distances", "durée" et "captation vidéo" de la future cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024. Pour les besoins de ce défilé, la navigation sur le fleuve a été stoppée depuis 4h jusqu'à 12h.

Pas d’habillage Paris 2024

Le premier des 39 bateaux de la cérémonie, le "Don Juan II", est passé comme prévu à 6h30 sous le pont d'Austerlitz. Un mélange de péniches et d’embarcations plus petites ont défilé sous le pont toutes les 1’30. Chaque bateau était numéroté avec une pastille autocollante. Comme prévu, on ne pouvait pas encore voir d'habillage Paris 2024. Pas question en effet de voir quoi ce soit d'artistique et du spectacle conçu par le metteur en scène de théâtre, Thomas Jolly, car le secret sera gardé jusqu'au jour J de cette évènement inédit.

Une flotte totale de 57 bateaux

Pour cette mini-répétition, la flotte totale fut composée de 57 bateaux, 39 représentant ceux des délégations (un peu moins de la moitié que pour le jour J en 2024) et 18 autres l'encadrement (assistance, premiers secours) ainsi qu'Olympic Broadcasting Services (OBS), le diffuseur télé des JO. A bord des premières embarcations qui sont passées sous le pont d'Austerlitz, un figurant agitait un drapeau bleu neutre avec le numéro du bateau. Un autre portait une pancarte indiquant le nom d'un pays. Sur le pont, deux personnes notaient le passage horaire de chaque bateau. Les participants et bateliers essayaient d’imiter la cérémonie en agitant des drapeaux. Les bateaux sont arrivés à l’heure en bas de la Tour Eiffel à 7h10. Un très gros dispositif de sécurité était mis en place sur le pont d’Iena. C'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture olympique se tiendra en plein air. Environ 100.000 personnes pourront y assister en payant leurs places sur les quais bas de la Seine et plusieurs centaines de milliers d'autres sur les quais hauts gratuitement.