JO Paris 2024: comment va se dérouler la deuxième phase de vente des billets

Tony Estanguet a dressé le bilan de la première phase de vente de billets pour les JO Paris 2024. Après avoir écoulé 3,25 millions de billets en trois semaines, le patron des Jeux parisiens a présenté la phase suivante, celle des billets à l’unité avec 1,5 million de sésames sur le marché.

· Le bilan de la première phase

C’est un Tony Estanguet très satisfait qui est apparu ce matin à Pulse, le siège de Paris 2024. "Dès la première phase on souhaitait mettre sur le marché un tiers de nos billets. Cela a été une vraie satisfaction, on a atteint cet objectif en seulement trois semaines", assure le triple champion olympique de canoë. Le président du comité d'organisation a listé différentes statistiques lors de ce bilan des 3,25 millions de billets déjà partis. Dans les satisfactions: le BMX freestyle et l’escalade, épuisés dès le premier jour.

Les fameux tickets à 24 euros ont constitué 13% des ventes de cette phase (400.000). Près de la moitié des acheteurs (44%) a moins de 35 ans, signe d’engouement de la jeunesse pour les JO, selon Estanguet. Dans l’ordre, le football, l’athlétisme et le rugby à 7 ont connu la plus forte demande.

Tony Estanguet a aussi entendu les critiques sur les prix ou la complexité du système: "On peut être désolé de ne pas avoir su répondre à une telle demande. Mais on ne peut pas laisser dire que c’est un échec. C’était une méthodologie inédite, ça nous a permis de vendre des disciplines sur lesquelles on n’avait pas de visibilité".

· Les règles de la nouvelle phase

Le système ressemble grosso modo à celui de la première vague. C’est encore un tirage au sort. Les inscriptions se déroulent entre le 15 mars et le 20 avril, les créneaux d’achat ouvriront le 11 mai pour 1,5 million de tickets. Même principe que pour les packs: les tirés au sort auront 48 heures pour acheter leurs bristols à l’unité.

Quelques règles interviennent. Impossible de dépasser un total de 30 billets en prenant compte les billets achetés en première phase. Si vous avez déjà fait une razzia sur 30 places lors des packs, c’est fini pour vous. Vous n’aurez plus accès à des places pour les JO. Chaque acheteur pourra jeter son dévolu sur 6 billets maximum par session, sauf les sessions très demandées (60 sessions dans 11 sports comme celle de la finale du 100m masculin par exemple) et les cérémonies. Dans ces cas, la limite est fixée à 4 tickets.

La date de la troisième phase de vente (il restera 4,75 millions de billets) n’a pas encore été entérinée.

· Pour voir quoi et à quel prix?

Il y aura encore des places à 24 euros l’unité pour cette deuxième phase: environ 150.000 selon les organisateurs. Tout cela sera "piloté au quotidien", comme l’affirmé Étienne Thobois, directeur général de Paris 2024. Lors de la constitution des packs, certaines sessions restaient invisibles. C’est fini. Toutes les sessions, les plus prestigieuses et les cérémonies d’ouverture et de clôture sur la Seine seront ouvertes.

Dimanche 4 août, au Stade de France, il y aura la finale du 100 mètres masculin, de la hauteur femmes et du lancer du marteau hommes. Le ticket le moins cher pour la reine des courses est estampillé 125 euros. Le plus cher: 980 euros. "Ce sont des billets exceptionnels pour un moment exceptionnel", tranche Tony Estanguet.

980 euros, c’est aussi le maximum pour les finales de basket et certaines sessions de natation. Championne olympique chez les filles et les garçons à Tokyo, l’équipe de France de handball connaît le tarif pour une éventuelle finale à la maison. Il faudra débourser entre 90 et 320 euros. La palme revient à la cérémonie d’ouverture. Les quais haut seront gratuits, mais les quais bas au bord de la Seine seront payants. Meilleur prix: 90 euros. Le plus haut: 2.700 euros, le record pour ces Jeux olympiques. Pour la cérémonie de clôture, sur le même principe, les prix s’étalent de 45 à 1.600 euros.