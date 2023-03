JO de Paris-2024: 3,25 millions de billets vendus, un "succès" pour les organisateurs

Malgré les critiques concernant les prix jugés trop élevés par de nombreux français, Tony Estanguet assure un énorme succès pour la billetterie. Un tiers des places ont été vendus lors de la première phase. La deuxième phase débute le 15 mars.

Près de 3,25 millions de billets ont été vendus pour les JO de Paris à l'issue d'une première phase de vente lancée il y a plus d'un mois, un "succès" selon Tony Estanguet, qui a de nouveau défendu jeudi sa politique tarifaire, après une polémique sur les prix jugés excessifs par certains. Cette première phase mettait en vente par packs de trois billets minimum (30 maximum) près d'un tiers des 10,5 millions de billets des Jeux olympiques de 2024. Sur ces 3,25 millions de billets, près de 13% ont été vendus à 24 euros, 70% à moins de 100 euros et 4,5% à plus de 200 euros, ont détaillé les organisateurs. "Cela donne une bonne idée de la répartition", a estimé jeudi Tony Estanguet, le patron du Comité d'organisation des JO de Paris (Cojo). Les acheteurs sont aux deux tiers des Français, a-t-il précisé, ajoutant que 158 nations au total étaient représentées parmi les acquéreurs.

Prochaine phase de vente le 15 mars

Peu après le lancement de cette première phase, le 15 février, des critiques étaient apparues notamment sur les réseaux sociaux sur les prix jugés parfois prohibitifs de certaines places, comme ces billets à 690 euros pour des éliminatoires en athlétisme par exemple. Cette vague de crispation, faisant vaciller l'objectif de "Jeux populaires" affiché par les organisateurs, les avait contraints à se justifier, rappelant qu'un million de billets à 24 euros seraient au final proposés au public, et 5 millions de tickets à 50 euros et moins. La deuxième phase de vente de billets, à l'unité cette fois, sera lancée à partir du 15 mars, avec un nouveau tirage au sort. Cette fois, 1,5 million de billets seront mis en vente.