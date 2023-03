JO de Paris 2024: accueil des athlètes, ramasseur de balle… les missions proposées aux volontaires

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a ouvert la phase de recrutement des 45.000 volontaires le 22 mars. Les candidats peuvent postuler pour 75 missions dont certaines sont détaillées le podcast RMC Sport Paris 2024.

A moins de 500 jours du début des Jeux olympiques (26 juillet au 11 août 2024) et paralympiques (28 août - 8 septembre) de Paris 2024, les organisateurs ont lancé une vaste campagne de recrutement de volontaires le 22 mars dernier. Au total, 45.000 postes sont à pourvoir dans ce qui est présenté comme le plus grand programme de volontaires jamais mis en place en France par Tony Estanguet, président de Paris 2024. Le projet a pour ambition d’atteindre la parité hommes/femmes, prône la diversité et l’inclusion avec 3.000 volontaires en situation de handicap.

Les organisateurs promettent aux candidats une expérience inoubliable. "C’est le fonctionnement habituel des évènements sportifs, du monde du sport en général avec plusieurs millions de bénévoles qui, chaque mois, organisent des compétitions, confie le triple champion olympique de canoë dans le podcast RMC Paris 2024. Quand on a été athlète, on sait tout ce qu’on doit à ces bénévoles qui ont fait et continuent de faire le sport français et rêvent, pour la très grande majorité, de vivre une expérience en tant que volontaire."

"On partage tous l’envie d’être utile, d’aider et de participer à un évènement de l’intérieur, de voir les coulisses, détaille Lara Armas, volontaire aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014, aux JO de Rio 2016, aux Jeux de la jeunesse de Lausanne en 2020 et qui le sera encore à Paris en 2024. C’est à chaque fois la sensation de vivre l’histoire avec un grand H. Ce sont des moments inoubliables, uniques. Il y a des rencontres, c’est vraiment un mélange de choses. C’est super excitant."

Les possibilités sont nombreuses avec 75 missions proposées sur le site Paris2024.org où les candidats devront compléter un questionnaire de plus de 100 pages, indiquant leur personnalité, leurs aptitudes (médicales, linguistiques…) et leurs envies avant de se voir proposer les missions qui correspondent le mieux à leurs caractéristiques.

Les conditions: être motivé, avoir 18 ans au 1er janvier 2024, être disponible 10 jours

Alexandre Monrenon-Condé, responsable du programme des volontaires Paris 2024, dresse les qualités requises: "L’envie, la motivation". "Les volontaires sont le visage des Jeux, les ambassadeurs de Paris 2024, poursuit-il. On veut des gens qui ont envie d’accueillir le monde, qui ont envie de vivre une aventure intense en équipe. Le programme des volontaires est ouvert à tous, il suffit d’avoir 18 ans au 1er janvier 2024, de s’exprimer en français ou en anglais et d’être disponible au moins dix jours sur la période des Jeux olympiques ou des Jeux paralympiques."

Pour quel type de missions? "Des missions très variées, pour tous les goûts, poursuit-il. Il y aura des missions au service du public par exemple accueillir et orienter les publics, assister les médias, conduire des délégations. Il y aura des missions au service de la performance sportive, sur l’aire de compétition, qui vont des ramasseurs de balle aux personnes qui vont poser des starting-blocks ou les volontaires avec des compétences médicales qui vont accompagner les athlètes. Enfin, il va y avoir des missions pour fluidifier et faciliter l’organisation, on peut penser aux gens qui vont distribuer les équipements aux journalistes, les badges d’accréditation ou les uniformes aux arbitres et officiels."

Alexandre Monrenon-Condé clarifie un dernier point sensible: pourquoi choisir des volontaires plutôt que des salariés pour ces missions? "C’est un moyen d’impliquer toute la population, défend-il. Que je sois étudiant, que je prenne des congés ou que je sois retraité, j’ai envie de m’engager dans le cadre des Jeux, c’est une opportunité unique. Il ne faut pas oublier que le mouvement sportif français repose sur le bénévolat. Il était important de permettre aux bénévoles de vivre aussi les Jeux à travers un programme des volontaires."