JO de Paris 2024: torche, lanternes de sécurité... La flamme olympique, comment ça marche ?

Le 16 avril 2024, la flamme olympique sera allumée à Olympie. Après cette cérémonie spectaculaire, la flamme va parcourir la France. Plusieurs éléments et objets sont essentiels pour son bon fonctionnement. RMC Sport vous explique les coulisses du fonctionnement du relais de la flamme.

C’est un un élément indissociable des Jeux olympiques, la flamme olympique va parcourir la France à partir du 8 mai 2024 et son arrivée à Marseille. "Le relais de la flamme, c’est un moment phare et très attendu : il annonce le début des célébrations, et donne un magnifique avant-goût de chaque nouvelle édition des Jeux", explique Tony Estanguet, président de Paris 2024.

>>> Suivez la révélation du parcours de la flamme olympique en direct

Un feu sacré et protégé

Pour arriver à ces 80 jours de célébrations sans fausse note, plusieurs objets sont essentiels au bon déroulement des 12.000 kilomètres de relais. D’Olympie à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, la torche va accompagner ce défilé. Son design sera dévoilé par l’organisation plus tard dans l’année. Cette torche permet de faire rayonner la flamme partout sur le territoire. C’est un objet d’art qui sera dessiné par le français Mathieu Lehanneur tandis qu’ArcelorMittal assurera la production.

La torche est l’objet visible par tous les spectateurs, tout au long du parcours. Les lanternes jouent un rôle en coulisses sur ce parcours de la flamme. Ces lampes de sécurité "contiennent le feu sacré tout au long du relais et des Jeux, en garantissant qu’il s’agit bien de la flamme allumée à Olympie". Enfin, le mini-chaudron est allumé à l’issue de chaque étape par le dernier porteur de la Flamme.

Logo, bonnet phrygien : comment les symboles des Jeux ont-ils été choisis ? 20:00

C’est à dire que dans toutes les villes étapes un mini-chaudron sera disposé pour une partie de la soirée avant l’allumage de la lanterne de sécurité et gardé par les gardiens de la flamme. "Ces lanternes garantissent que la flamme qui embrase les mini-chaudrons dans chaque ville étape et de la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture soit bien celle issue du feu sacré d’Olympie", commente Paris 2024.

La carte du parcours de la flamme olympique en France avant les JO de Paris 2024 © Paris2024

Où sera allumée la vasque olympique?

C’est peut-être le moment le plus marquant des Jeux olympiques. Celui du dernier relais lorsque le (ou les) dernier porteur de la flamme olympique va s’avancer vers la vasque olympique pour l’embrasement. Mais avec la cérémonie d’ouverture en extérieur sur la Seine, l’emplacement sera normalement unique. Si dans un premier temps, la place du Trocadéro semblait le lieu propice pour accueillir la vasque, selon les informations de Reuters, la vasque olympique pourrait prendre place sur la Tour Eiffel. Au pied de la Tour? Sous la Tour? Ou au premier étage avec un système de balcon? Le mystère est total. Paris 2024 ne souhaite pas confirmer cette information et précise que le lieu de la vasque olympique sera secret jusqu’au dernier moment, c’est à dire après le 26 juillet 2024 à 20h24.