JO de Paris 2024: Estanguet à la rencontre des élus marseillais pour évoquer le logo "Paris 2024" sur le Vélodrome

Certains élus marseillais s’inquiètent de voir le stade Vélodrome orné de l’inscription "Paris 2024" lors des prochains Jeux olympiques. Tony Estanguet, patron de l'organisation des JO, sera dans la cité phocéenne ce mardi pour les rassurer.

L’inscription "Paris 2024" sera-t-elle présente sur le stade Vélodrome ? Depuis quelques jours, plusieurs élus marseillais s'inquiètent d’un tel cas de figure. "Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais", a par exemple expliqué Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, dans un courrier adressé à Tony Estanguet dimanche.

Estanguet, patron du comité d’organisation des JO 2024, sera justement présent dans la cité phocéenne ce mardi pour l’épreuve-test de voile. Comme l’a indiqué l’organisation à RMC Sport, il rassurera les élus qui l’ont interpellé sur le sujet.

"Il sera tout à fait possible de ne pas mettre 'Paris 2024'"

Paris 2024 assure également travailler avec l’ensemble des territoires qui accueillent les JO sur la meilleure manière de déployer le "look de Jeux", avec, depuis le départ, une approche qui offre plein d’adaptations possibles, et pour la première fois "un look personnalisable pour les villes".

"Nous avons bien identifié la question spécifique du Vélodrome depuis le départ, ajoute l’organisation. Il sera tout à fait possible de ne pas mettre 'Paris 2024' sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux."