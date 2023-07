JO de Paris 2024: des places encore en vente pour les épreuves de basket et de hand à Lille

Une troisième phase de vente de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 s’est ouverte mercredi. Cette nouvelle étape, sans tirage au sort, concerne notamment les compétitions de basket et de handball au stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d’Ascq) et restera ouverte jusqu’à l’écoulement des billets.

Une nouvelle chance pour les amoureux de sport qui souhaitent assister aux Jeux olympiques 2024. Depuis mercredi, une troisième phase de vente de billets pour assister aux épreuves s’est ouverte. Elle concerne notamment les compétitions de basket et de hand à Lille, et plus précisément à Villeneuve d’Ascq.

Le stade Pierre-Mauroy, l’antre du LOSC toute l’année en Ligue 1, sera le théâtre des phases finales femmes et hommes de handball ainsi que des phases préliminaires féminines et masculines de basket. Les phases finales de basket et les phases de groupes de hand sont organisées à l’Accor Arena de Bercy, à Paris.

Pas de tirage au sort

Après le succès des deux premières phases de vente, l’organisation lance une nouvelle étape, cette fois sans tirage au sort, qui restera ouverte jusqu’à l’écoulement des billets. Il est donc possible d’acheter sa place en suivant ce lien sans avoir été tiré au sort préalablement.

Pour le handball, les prix vont actuellement de 45 euros (quart de finale femmes) à 240 euros (demi-finale hommes). Jeudi en fin de journée, la finale hommes n’était déjà plus disponible à la vente. Pour le basket, les prix s’échelonnent de 24 à 200 euros.