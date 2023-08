JO de Paris 2024: Estanguet reste "confiant" après une nouvelle annulation d'épreuve en raison de la mauvaise qualité de la Seine

Invité de la matinale week-end sur RMC ce dimanche, Tony Estanguet a tenté de rassurer, à un an des Jeux olympiques de Paris 2024, après la nouvelle annulation de la natation lors du relais mixte du test-event en triathlon. Si la mauvaise qualité de l'eau de la Seine a eu raison d'une partie de l'épreuve, le patron du comité d'organisation se veut confiant pour la suite.

Président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet veut rester confiant malgré le couac du week-end lors des épreuves tests en triathlon. Autant pour le para-triathlon ce samedi que pour le relais mixte ce dimanche, la natation a été enlevée du programme en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la Seine.

"L'inquiétude n'est pas utile" selon Estanguet

Début août, la manche de Coupe du monde de natation en eau libre avait connu le même sort. "Ce ne ne sont pas du tout les mêmes raisons qu'il y a deux semaines", a noté Estanguet. A l'époque, l'organisation expliquait cette décision par les précipitations sans précédent tombées pendant plusieurs jours, contribuant à polluer l'eau.

Ce week-end, sans qu'il y ait une véritable explication donnée, les résultats des analyses de l'eau du fleuve n'ont pas offert "les garanties nécessaires à la bonne tenue de l'épreuve de nage". Par conséquent, afin de garantir la sécurité des athlètes, le triathlon promis est passé au format duathlon, avec un format course à pied-cyclisme-course à pied.

Invité de la matinale week-end sur RMC, Tony Estanguet a tenté de rassurer à près d'un an de l'échéance olympique, qui sera forcément bien plus scrutée. "Non, l'inquiétude n'est pas utile, a lancé le patron des JO de Paris. On est en train de se préparer, ce sont des compétitions tests. On est là pour continuer à progresser collectivement, avec tous les services de l'Etat et de la ville pour faire en sorte que cette qualité d'eau de la Seine continue à s'améliorer."

"La qualité d'eau de la Seine s'améliore de mois en mois"

"Il y a déjà eu des améliorations excellentes ces derniers mois: la qualité d'eau de la Seine s'améliore de mois en mois, a assuré Estanguet. Il reste un an, il y a de nouvelles infrastructures qui vont nous permettre d'améliorer l'eau de la Seine. L'année prochaine, on aura la possibilité de reporter les épreuves de quelques jours, ce qui n'était pas le cas sur ces tests car ce sont aussi des étapes de Coupe du monde. On est assez serein pour l'année prochaine. C'est déjà arrivé plusieurs fois cette année que le format triathlon ait à passer en format duathlon."

Jeudi et vendredi, les épreuves de triathlon avaient pu se tenir pour le format individuel chez les hommes et les femmes. Peut-il y avoir un plan B en 2024 si le scénario du week-end venait à se répéter? "Pas du tout, a répondu Estanguet. Le lieu, ce sera ici (Paris, NDLR). C'est prévu, dans les différentes options, si la natation n'est pas possible, qu'on passe en format duathlon. C'est une option envisageable mais nous, on veut tenir ce triathlon avec la natation dans la Seine. On est serein, avec une plus grande marge d'adaptation."

Depuis l'arrivée du triathlon aux JO en 2000, le format n'a jamais été modifié. "Ce n'est jamais arrivé mais ça n'arrivera pas, a promis Estanguet. C'est pour ça qu'on va travailler très dur. Les indicateurs sont au vert, on sait qu'il y a ce défi sur la Seine mais il est magnifique car il va laisser un héritage pour la population, qui pourra se baigner à partir de 2025."