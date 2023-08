JO de Paris 2024: Estanguet satisfait de la "capacité de réadaptation" malgré la pollution dans la Seine et les couacs en natation

Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, estime que le bilan du test-event de triathlon reste "positif" malgré l'annulation d'une épreuve de natation en raison d'une pollution de la Seine.

Il voit le verre à moitié plein. Après l'annulation de l'épreuve de natation du test-event de para triathlon en raison d'un dépassement des seuils de pollution de la Seine, samedi à un an des Jeux olympiques de Paris 2024, Tony Estanguet a préféré s'attarder sur le "positif" lors d'une conférence de presse organisée après cette déconvenue.

"Ça a été dit, je le redis, c'est vraiment un test. On n'est pas encore en configuration olympique et paralympique. On est en train de monter en puissance. C'est d'ores et déjà très encourageant. Il y a beaucoup de points positifs qu'on peut retenir", a notamment déclaré le président du comité d'oragnisation des JO.

L'annulation de l'épreuve dans la Seine a été décidée après des "divergences de résultats" entre les différents systèmes d'analyse de qualité de l'eau. "Ça démontre une capacité collective d'adaptation, a souligné Tony Estanguet. Pour les volontaires, toute l'organisation, il a fallu se réadapter, mettre en place ce duathlon en quelques heures. On a appliqué les procédures travaillées et préparées ensemble".

"Les athlètes sont ravis"

Lors des deux précédents jours, les athlètes ont bien pu plonger dans la Seine pour les autres épreuves test. Ce qui fait dire à Tony Estanguet que le bilan "reste très positif pour le comité d'organisation" et que les "athlètes sont ravis des conditions dans lesquelles se déroulent ce test-event".

En cas de pollution l'an prochain, le comité d'organisation a prévu des jours de rattrapage. Benjamin Maze, DTN de la fédération de triathlon, l'a expliqué samedi au micro de RMC: "Il y a bien un plan B prévu. C'est ce qu'on appelle les jours de contingence, dans les cas où la qualité ne serait pas suffisante. Les épreuves seraient reportées de quelques jours sur le même lieu".

Début août, les épreuves de Coupe du monde de natation en eau libre (là aussi test-event pour 2024) avaient déjà été annulées en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la Seine.