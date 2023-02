JO de Paris 2024: "Je suis désolé qu'il y ait des déçus", Estanguet "comprend" les critiques sur les prix des places

Invité de BFMTV ce jeudi matin, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Tony Estanguet, a répondu aux critiques quant à la billetterie de l'événement, jugée "peu accessible" en raison notamment du prix des billets.

Depuis plusieurs jours, il est l'incarnation des critiques formulées à l'encontre du Comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 sur la billetterie de l'événement. Tony Estanguet endosse le rôle de pompier de service dans les médias afin de clarifier autant que possible la position du Cojo, dont il est le président.

Estanguet "comprend les critiques"

Invité ce jeudi matin de BFMTV afin de s'expliquer sur la frustration de plusieurs milliers de Français tirés au sort pour la billetterie des Jeux olympiques, l'ancien kayakiste a de nouveau défendu la volonté d'avoir des Jeux "accessibles", malgré le fait que les prix de certaines compétitions se soient envolés depuis le lancement de la phase de vente des "packs sur-mesure" le 13 février.

"Je comprends les critiques, je suis désolé qu'il y ait des déçus", a-t-il débuté son intervention. "Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été chanceuses en étant tirées au sort, et qui se sont fait leur programme de rêve pour les JO". De là à considérer que les premiers arrivés étaient, au final, les premiers servis ?

"Vous pouvez aller voir un match de l'équipe de France de football avec Kylian Mbappé à 30 euros à Marseille"

"Non", répond Estanguet. "On a voulu mettre en place un dispositif juste avec le tirage au sort. Il y a eu trois millions de personnes qui ont eu cette possibilité d'acheter des places et on ne voulait pas que ce soit les plus riches, on ne voulait pas que ce soit les plus rapides. Et effectivement en quelques jours, en une semaine, il y a déjà 15 sports qui sont épuisés sur cette première phase de vente : du judo, de l'escrime, du BMX, de l'escalade, du breaking..."

Le président du Cojo a défendu les "30 disciplines restantes" et encore accessibles à la vente. "Y compris avec des places à 24 euros en rugby, en foot, en voile, en golf... Vous pouvez aller voir un match de l'équipe de France de football avec Kylian Mbappé à 30 euros à Marseille par exemple." Un argument massue pour convaincre les derniers déçus ?