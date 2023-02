JO de Paris 2024: "On est attentifs à l'accessibilité de ces Jeux", se défend Oudéa-Castéra

La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a répondu aux critiques concernant les tarifs, parfois très élevés, pratiqués depuis l'ouverture de la billetterie de Paris 2024.

Face au vent de colère, la ministre des Sports a tenu à se défendre. Présente à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) près de la station de dépollution de la Marne, où se dérouleront le triathlon et l'eau libre lors des prochains Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra s’est exprimée sur les tarifs, parfois très élevés, des billets pour Paris 2024.

Alors que l’organisation a promis des Jeux accessibles, de nombreuses voix s’élèvent depuis l’ouverture de la première phase de ventes pour critiquer les prix trop onéreux. "Il y a déjà sept sports qui sont complètement vendus, ça montre qu’il y a un vrai engouement autour de ces Jeux et en même temps qu’on est extrêmement attentifs à l’accessibilité de ces tickets pour ces Jeux, a assuré la ministre des Sports. On a au total à peu près un million de places à 24 euros et la moitié des billets à moins de 50 euros. Cet effort d’accessibilité est extrêmement important. Oui, il y a en même temps des épreuves qui répondent à des tarifs extrêmement élevés. Ce sont des sports exceptionnels, des athlètes exceptionnels et un moment lui-même exceptionnel qui est très demandé", s’est-elle défendue.

La ministre donne rendez-vous au mois de mai

Amélie Oudéa Castéra a également eu une pensée pour toutes les personnes inscrites à cette première phase de vente qui n'ont toujours pas été tirées au sort. "Il faut retenter sa chance pour ceux qui ne sont pas retenus pour cette première épreuve (sic) de tirage au sort sur la structuration par packs, a confié la ministre. Il y aura un second temps (pour la vente de billets à l’unité, ndlr) qui va commencer le 11 mai prochain avec un tirage au sort qui reprendra du 15 mars au 20 avril. Pour l’instant, il y a encore des flux de personnes qui peuvent tout à fait choisir différents packs. C’est en cours, ça reste encore quelques jours devant nous, en principe jusqu’au 15 mars, ça sera peut-être interrompu un petit peu plus tôt si l’afflux des ventes continue à avancer."

Depuis le mercredi 15 février, les premiers créneaux d’achat de billets sont ouverts et les heureux élus peuvent composer leurs packs sur-mesure. Lors de cette première phase, trois millions de billets seront vendus sur les 10 millions de places mises en vente pour cet événement planétaire.