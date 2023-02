JO de Paris 2024: Estanguet défend une billetterie "accessible" malgré la polémique sur les prix

Invité à réagir ce mercredi matin sur RTL aux nombreuses critiques émises à l'encontre de la billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 et aux prix parfois très élevés des places pour certaines compétitions, le président du Comité d'organisation Tony Estanguet reste droit dans ses bottes. L'ancien kayakiste défend des Jeux populaires avec notamment "un million de billets à 24 euros".

La polémique n'est pas passée inaperçue. Ces derniers jours, il a suffi de faire un tour sur les réseaux sociaux pour trouver un nombre grandissant de témoignages regrettant la complexité de la billetterie des JO de Paris 2024, qui a ouvert le 15 février dernier sur tirage au sort. Certains chanceux ayant reçu le précieux mail leur donnant accès aux "packs sur-mesure" ont eu la mauvaise surprise de voir plusieurs disciplines d'ores et déjà inaccessibles, tandis que les prix de certaines épreuves ont, eux, directement gonflé pour atteindre des sommes parfois très élevées. Au point de décourager les plus motivés à casser la tirelire pour acheter des billets.

"On ne pourra pas servir les trois millions de personnes inscrites sur cette première vague"

Invité sur RTL ce mercredi matin, le président du Comité d'organisation Tony Estanguet a réagi à ce sentiment de frustration exprimé par plusieurs milliers de Français. "Il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui ont été tirées au sort dans les premiers jours, qui ont pu faire leur programme de rêve dans 750 sessions au choix avec des places à 24 euros. C'est inédit, de voir du tir à l'arc aux Invalides, de l'équitation au château de Versailles... Il reste des places dans ces sports-là. Forcément il y a de la frustration, on le sait, parce qu'on ne pourra pas servir les trois millions de personnes inscrites sur cette première vague."

"Nous ne sommes pas plus chers que les Jeux de Londres en 2012"

Interrogé ensuite sur la tarification très importante de certaines épreuves (compter, par exemple, a minima 190 euros pour l'athlétisme ou l'escrime), là encore l'ancien kayakiste a défendu la position du Cojo. "Ce sont les prix pour des grands événements sportifs... On a un million de billets à 24 euros dans tous les sports, on a 50% des billets à 50 euros et moins. On voulait une billetterie accessible, mais cela veut dire qu'à côté de cela, l'autre moitié finance l'organisation des Jeux (...) C'était déjà ces prix-là pour les Jeux de Londres en 2012, nous ne sommes pas plus chers (...) Les Jeux c'est une fois tous les 100 ans, ce sont les plus grands champions de la planète, ils ont aussi une valeur. Et il y a une demande qui est beaucoup plus importante que l'offre. On essaie d'équilibrer avec la moitié de nos billets à des tarifs très accessibles."

Reste à voir quels choix s'offriront aux tirés au sort de la dernière heure, alors que les créneaux sont déjà à flux tendu...