JO de Paris 2024: l’organisation répond à la polémique sur le prix des billets

Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a réagi ce mardi à la polémique sur le prix des places pour l’événement prévu en France. Des places sont encore disponibles à des tarifs abordables, selon le COJO présidé par Tony Estanguet.

Les premiers chanceux ont eu la chance de pouvoir se jeter sur des places pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Mais très rapidement, une première polémique est née. Malgré la volonté des organisateurs de rendre le rendez-vous olympique accessible à tous, le prix des billets a rapidement fait déchanter certains spectateurs français. Ce mardi, le comité d’organisation des Jeux olympiques a répondu aux critiques.

"Si la billetterie de Paris 2024 rencontre un fort succès, il existe encore de belles opportunités de vivre les Jeux, avec des billets à 50€ et moins, disponibles dans une quinzaine de disciplines, pour cette première phase de vente, ont assuré les orgnisateurs via un communiqué publié ce mardi. Lancée le 15 février dernier, la première phase de billetterie pour les Jeux olympiques de Paris 2024, consacrée à la vente des packs, est partie très fort puisque certains sports ou disciplines affichent d’ores et déjà complets en moins d’une semaine, à l’image de l’escalade, de l’escrime, du judo, du breaking, du skateboard, ou du BMX Racing et freestyle."

Des billets encore disponibles à 24 €

Le COJO présidé par Tony Estanguet a également tenu à préciser que les sports affichant déjà complet lors de cette première phase de vente bénéficieront de nouvelles places disponibles lors des prochaines périodes étapes. Paris 2024 n'a pas manqué de rappeler l'effort fait pour offrir un grand nombre de billets à prix réduits.

"Sur les 10 millions de billets à vendre pour les Jeux olympiques, Paris 2024 rappelle qu’un million de billets est proposé à un prix d’entrée de 24€, pour l’ensemble des sports et sur l’ensemble des phases de vente, se sont encore défendus les organisateurs. Tous les sports étaient en vente lors de cette première phase, pour laquelle les Français sont largement mobilisés représentant actuellement plus des deux tiers des acheteurs parmi les 112 nationalités recensées."

Une nouvelle phase de vente à l'unité en mai

Malgré quelques mécontents, la première partie de la vente des places pour les JO 2024 à Paris constitue un succès selon les organisateurs. Mais pour ceux qui auraient rebroussé chemin à cause du prix ou du manque de disponibilité de certains sports, le COJO a aussi rappelé le début d'une deuxième phase pour la billetterie à l'unité. Une nouvelle fois via un tirage au sort.

"La prochaine phase de vente, consacrée aux billets à l’unité pour les Jeux olympiques, commencera par une phase d’inscription au tirage au sort, du 15 mars au 20 avril 2023, a encore indiqué l'organisation des Jeux de Paris. C’est le 11 mai que débutera la vente proprement dite, durant laquelle seront proposés des billets pour tous les sports, des billets pour les cérémonies, ainsi que les billets pour les phases finales des épreuves les plus courtisées. La billetterie pour les Jeux paralympiques ouvrira quant à elle à partir de cet automne."