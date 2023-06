JO de Paris 2024: les stades seront sans alcool

Selon les informations du Parisien, les spectateurs des Jeux olympiques de Paris, à l’exception des VIP, ne pourront pas consommer de l’alcool sur l’ensemble des sites de la compétition.

La polémique prendra sans doute moins d'ampleur que lors de la dernière coupe du monde au Qatar, où l'alcool avait aussi été banni des stades, mais c'est une petite déception pour les spectateurs qui avaient prévu de profiter des Jeux olympiques de Paris une pinte de bière à la main. Loi Evin oblige, le comité d’organisation des JO a décidé de se passer des boissons alcoolisées dans son offre de restauration destinée au grand public, a-t-il annoncé auprès du Parisien. Le Cojo respecte donc le texte entré en vigueur en 1992, qui interdit la publicité et la vente d’alcool dans certains lieux, notamment les stades. Cette décision intervient trois ans après l’absence de boissons alcoolisées à Tokyo, où les organisateurs, contexte sanitaire oblige, avaient interdit les rares spectateurs présents à consommer de l'alcool.

Les VIP, les seuls "chanceux"

En revanche, la bière était bien présente à Londres en 2012 (Heineken) et à Rio en 2016 (Skol). Les seuls “chanceux” pour l’été 2024 seront les VIP, qui ne sont pas concernés par cette mesure. Plusieurs “packages” sont disponibles pour eux sur le site de Paris 2024: espaces privés (accès aux épreuves des JO avec dans la plupart des cas une vue directe sur les épreuves sportives), or (salons d’hospitalités sur site les plus exclusifs et accompagné d’une prestation de service haut de gamme), argent (service raffiné dans les salons d’hospitalité sur site de compétition) et bronze (environnement décontracté dans les salons d’hospitalité sur site de compétition).

Les tarifs varient en fonction du sport et de la prestation choisis. Pour les demies et les finales du judo le 30 juillet, où Clarisse Agbegnenou représente une chance de médaille en -63 kg, seules des places d’accès au “Clubhouse 24”, situé au coeur de Paris, sont disponibles à 215€. Pour profiter des avantages “sur place” pour les VIP, il faudra débourser par exemple 2.150€ pour les demies et les finales du 31 juillet pour bénéficier d’un niveau de service d’hospitalité argent.