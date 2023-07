JO de Paris 2024: Oudéa-Castéra annonce le nouveau montant des primes pour les médaillés français

A un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a confirmé au micro de RMC que les primes pour les médaillés français seront réhaussées.

''On s'est dit qu'on allait faire un effort budgétaire exceptionnel pour ces Jeux de Paris 2024.'' Au micro de RMC, la ministre des Sports, Amélie-Oudéa-Castéra, a promis une hausse des primes pour les médaillés olympiques, à un an des Jeux de Paris 2024, pour récompenser les efforts des athlètes. Pour une médaille d'or, elles passeront de 65 000 à 80 000 euros, pour une médaille d'argent de 45 000 à 60 000 euros et enfin, pour une médaille de bronze, de 15 000 à 20 000 euros.

Pour l'or et l'argent, la hausse est donc de 15 000 euros, tandis que l'augmentation pour la prime pour la médaille de bronze s'élève à 5 000 euros.

De l'ambition pour les Jeux

La ministre des Sports a de l'ambition pour les Jeux de Paris 2024, et vise le top 5 pour la France : ''Notre objectif est d’être dans le top 5 des pays les plus médaillés. On veut l’être durablement et dès les JO de Paris 2024. Est-ce que c’est faisable ? La réponse est oui'', a t-elle assuré par ailleurs au Monde.

''Battre tous les records''

Amélie Oudéa-Castéra va dans le sens de Tony Estanguet, président des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, qui ressent toute la détermination des athlètes français pour cet événément : ''Je suis serein sur la capacité de la délégation française à battre tous les records et à ce que l’on fasse notre meilleur résultat de l’histoire du sport français.''

Pour cet événement mondial, la France affirme donc ses ambitions à un an des Jeux de Paris 2024 et espère rayonner culturellement, mais surtout sportivement.