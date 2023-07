JO de Paris 2024: "Les Jeux vont donner à notre pays de la confiance", affirme la ministre des Sports Oudéa-Castéra

Un an avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a promis ce mardi au micro de BFMTV de "livrer aux Français des Jeux d'exception, qui vont les rendre fiers".

Une répétition grandeur nature. Ce mardi soir, à un an et un jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les athlètes français se sont réunis pour une déambulation sur la Seine, emprutant le même parcours que celui du 26 juillet 2024. Présente à bord du paquebot, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra savoure.

"Voir Paris, la Seine, cela devient maintenant vraiment concret"

"C'est formidable, il y a eu la révélation de la torche dessinée par Mathieu Lehanneur, raconte la ministre des Sports au micro de BFMTV. Elle a été portée par Usain Bolt. On a entonné avec tous les athlètes sur le bateau une Marseillaise. Voir Paris, la Seine, cela devient maintenant vraiment concret, cela donne un peu de chair de poule."

Quelques heures plus tôt, le design de la torche olympique et paralympique avait effectivement été dévoilée, au lendemain de l'annonce du partenariat avec LVH, qui habillera via ses différentes maisons les athlètes français au cours de l'été 2024. La marque Chaumet dessinera de son côté les médailles.

"Je pense que c'est un immense bonheur, on a fait un travail énorme, explique encore le membre du gouvernement au sujet de l'organisation des JO 2024. On va être au rendez-vous."

Et Amélie Oudéa-Castéra d'enchaîner: "On va livrer aux Français des Jeux d'exception, qui vont être spectaculaires, qui vont les rendre fiers, qui vont donner à notre pays de la confiance, de l'ouverture et ce côté conquérant. C'est tout cela, l'aventure des Jeux olympiques et paralympiques. Et on va la réussir."

600.000 spectateurs attendus pour la cérémonie d'ouverture

À 20h24, la cérémonie d'ouverture sera lancée depuis le pont d'Austerlitz le 26 juillet 2024 et se déroulera sur la Seine et un parcours de six kilomètres qui concernera 10.500 athlètes, jusqu'au Trocadéro. Des spectacles et des cérémonies protocolaires y prendront ensuite place. Au moins 600.000 spectateurs seront attendus dans les rues de la capitale pour cette cérémonie que l'on annonce déjà grandiose.

De son côté, la maire de Paris Anne Hidalgo confirmait ce mardi matin sur BFMTV et RMC la présence de "plusieurs centaines de milliers de personnes" lors de cette cérémonie. "Il faut que l'on puisse mettre le plus grand nombre de personnes sur les quais, assurait-elle. Sur les ponts, sur les quais hauts, on va pouvoir assister à un spectacle extraordinaire".