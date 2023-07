JO de Paris 2024: Estanguet "serein" sur la capacité de la France à battre son record de médailles

Invité exceptionnel de RMC ce mercredi à un an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, Tony Estanguet a fixé un bel objectif pour la délégation tricolore. Le patron de l'organisation des JO 2024 de Paris a fait preuve de sérénité sur la capacité des athlètes français à battre le record de médailles de la France dans l'ère moderne.

A journée exceptionnelle, invité de prestige ce mercredi sur RMC. A un an jour pour jour du début des Jeux olympiques de Paris, le 26 juillet 2024, Tony Estanguet a répondu aux questions sur les objectifs de la France pendant le rendez-vous planétaire. Le resposable de l'organisation des JO 2024 a affiché une grosse ambition pour la délégation tricolore. C'est simple, le triplé médaillé d'or de canoë veut voir les sportifs français finir avec un nombre record de breloques devant leur public.

"Je pense aux athlètes. Ce n’est pas forcément facile d’être à Paris. On sait combien ils ont envie de réussir, a estimé Tony Estanguet sur RMC. Je sens une détermination que je ne ressentais pas sur les dernières éditions des Jeux, on les sent portés par cette vague de Paris 2024."

Estanguet confiant pour les Bleues et les Bleus

Malgré la pression liée à la très forte attente du public tricolore pour ces Jeux olypiques à domicile, Tony Estanguet a affiché une belle confiance. A ses yeux, la France dispose de suffisament de sportifs de talent pour briller lors des JO 2024. Le record (dans l'ère moderne) des 43 médailles récoltées à Pékin en 2008 pourrait tomber selon le responsable du comité d'organisation.

"Je suis serein sur la capacité de la délégation française à battre tous les records et à ce que l’on fasse notre meilleur résultat de l’histoire du sport français, a estimé l'ancien membre du CIO. C’est un très bel objectif qu’il faut qu’on arrive à atteindre. Cela ne va pas être simple de gérer cette pression à domicile, mais on a une génération qui va nous régaler. On croit en eux, on est fiers d’eux."

Oudéa-Castéra: "Figurer dans le top 5 des nations médaillées"

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a ensuite abdondé en ce sens, toujours au micro de RMC. Le membre du gouvernement veut faire mieux qu'en 2008 lors de l'événement à Pékin.

"L'objectif sera de faire mieux qu'à Pékin, a également confirmé Amélie Oudéa-Castéra. On avait en effet ces 43 médailles. Notre objectif est simple, c'est de figurer dans le top 5 des nations médaillées. On veut l'être durablement mais on veut l'être dès les Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour cela, il va falloir battre nos records. Et aujourd'hui on sait qu'on l'a déjà fait dans un passé pas très lointain. On l'a fait à Atlanta en 1996, on est capables de cela. C'est dans nos cordes. Maintenant on a analysé notre potentiel de médailles, on regarde les disciplines de matière très fine. [...] On accompagne le mieux possible nos athlètes en étant un peu l'équipe derrière l'équipe. On veut faire en sorte que les champions, les athlètes, se sentent bien et se préparent au mieux."

Le Top 5 des meilleurs JO de la France:



JO de Paris 1900: 102 médailles dont 27 en or



JO de Pékin 2008: 43 médailles dont 10 en or



JO de Rio de Janeiro en 2016: 42 médailles dont 7 en or



JO d'Anvers en 1920: 41 médailles dont 8 en or



JO de Sydney en 2000: 38 médailles dont 6 en or