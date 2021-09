JO de Pékin 2022: pas de spectateurs venant de l'étranger, quarantaine pour les sportifs non-vaccinés

Dans quatre mois, les Jeux olympiques d'hiver seront organisés à Pékin (4-20 février), avec des billets vendus seulement aux spectateurs résidant en Chine continentale. Le CIO a aussi fait le point ce mercredi sur les conditions d'accueil pour les sportifs.

Après des Jeux olympiques et paralympiques d’été disputés dans un huis clos quasi-total, le public fera son retour pour les Jeux olympiques (4-20 février 2022) et paralympiques d'hiver (4-13 mars 2022) de Pékin. Dans un communiqué publié ce mercredi, le Comité international olympique (CIO) annonce toutefois que les billets seront vendus exclusivement aux spectateurs résidant en Chine continentale "qui respectent les prescriptions du dispositif de protection" contre le coronavirus.

"Les prescriptions spécifiques du dispositif de protection contre le Covid-19 pour les spectateurs de Chine continentale et les détails des dispositions relatives à la billetterie sont en discussion et en cours d’élaboration, et seront communiquées au public en temps utile dès qu'elles seront finalisées", indique le CIO, sans préciser si les spectateurs chinois devront être obligatoirement vaccinés ou se soumettre sur place à des tests PCR. "Toutes les parties regrettent néamoins, pour les athlètes et les spectateurs du monde entier, que des restrictions aient dû être imposées aux spectateurs hors Chine continentale afin de garantir la tenue en toute sécurité des Jeux cet hiver", précise l’instance. Les athlètes participant à ces Jeux qui sont entièrement vaccinés intègreront eux leur arrivée "un système de gestion en circuit fermé".

Une bulle sanitaire

Concrètement, les participants ne seront autorisés à se déplacer qu'entre les sites liés aux Jeux pour s’entraîner et prendre part participer aux compétitions. "Les participants aux Jeux qui ne sont pas entièrement vaccinés devront observer une quarantaine de 21 jours à leur arrivée à Pékin. Tous les vaccins reconnus par l'Organisation mondiale de la Santé ou les organisations internationales apparentées, ou approuvés officiellement par les pays ou régions concernés, seront acceptés", détaille le CIO.

Le comité olympique grec a par ailleurs récemment annoncé que la flamme olympique des Jeux d'hiver 2022 de Pékin sera allumée à huis clos à Olympie, comme celle des JO 2020 de Tokyo, en raison de la pandémie de coronavirus.