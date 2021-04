JO de Tokyo: le ministère des Sports explique son plan vaccination pour les athlètes

La campagne de vaccination des athlètes qualifiés pour les JO de Tokyo, déjà en cours dans d'autres pays, a débuté en France. Le ministère des Sports a livré quelques indications sur la méthode.

Très discrètes sur la vaccination de la délégation qui s’envolera dans quelques semaines pour les JO de Tokyo, les autorités françaises ont finalement accepté d’en parler et de se dévoiler.

"Soucieux de garantir la santé et la compétitivité des sportifs, et conformément aux préconisations des organisateurs, les athlètes et entraîneurs qui représenteront la France à Tokyo cet été auront la possibilité de se faire vacciner", a fait savoir à RMC Sport le ministère chargé des Sports.

Pas de centre de vaccination basé à l'INSEP

Cette population restreinte de maximum 1.400 personnes, composée d'athlètes et de cadres, a été identifiée par le ministère chargé des Sports en lien avec les comités olympique et paralympique ainsi que l’Agence nationale du Sport.

"Le ministère des Solidarités et de la Santé proposera, dès cette semaine et jusqu’à fin mai, des créneaux à ceux qui ont exprimé le souhait d'être vaccinés", explique le ministère.

Les athlètes et les membres de l’encadrement ciblés pour la vaccination en vue de Tokyo sont en ce moment-même contactés par leur ARS (Agence Régionale de Santé). L'idée d'un centre de vaccination dédié, basé à l'Insep à Vincennes, près de Paris, un temps envisagé, n'a pas été retenue, les sportifs étant invités à se rendre dans le centre de vaccination "le plus proche de leur lieu d'entraînement", précise le ministère.