JO de Tokyo: les moments clés pour les Bleus ce samedi

Au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, plusieurs Français seront à l'affiche ce samedi, lors de la première vraie journée de compétition. Déjà vainqueur de deux combats, Luka Mkheidze a une chance de médaille. Les cyclistes tricolores espèrent aussi décrocher un bon résultat.

Cyclisme sur route, course en ligne messieurs (arrivée vers 10h20)

Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe a déclaré plus tôt dans l'année qu'il ne souhaitait pas se rendre à Tokyo, pour la course en ligne des Jeux olympiques. Devenu père en juin dernier, le Français a donné priorité à sa vie de famille après le Tour de France. Sans Thibaut Pinot qui soigne son dos et Romain Bardet qui préfère se concentrer sur la Vuelta, le sélectionneur Thomas Voeckler a choisi de construire son équipe autour de David Gaudu et Guillaume Martin, les deux meilleurs français au classement général de la dernière Grande Boucle.

Si Gaudu et Martin ne sont pas favoris face aux Tadej Pogacar ou Wout Van Aert, les Bleus auront peut-être des opportunités à saisir dans le final. Pour cela, il faudra passer le difficile Mikuni Pass (6,8km à 10,1% de moyenne), dont le sommet sera situé à 32 kilomètres de l'arrivée. Seul représentant pour le chrono prévu mercredi, Rémi Cavagna se sacrifiera sans doute pour ses leaders. Benoit Cosnefroy et Kenny Elissonde sont les deux derniers tricolores de la sélection. Pour rappel, seuls 5 coureurs sont sélectionnés au maximum par équipe.

Basket 3x3 féminin: France-Etats-Unis (10h55)

Intégré au programme de ces Jeux olympiques de Tokyo, le basket 3x3 sera l'une des attractions de cette quinzaine. Chez les femmes, l'équipe de France commence son tournoi dès ce samedi, au Parc des sports urbains de Tokyo, face aux Etats-Unis. Pour rappel, la rencontre s'annonce courte mais intense. Pour décrocher la victoire, il faut attendre 21 points ou se retrouver en tête après 10 minutes.

8 équipes sont engagées dans une phase de groupe préliminaire. Les deux premières se qualifieront directement pour les demi-finales alors que des quarts seront organisés pour les équipes de la 3e à la 6e position. A Ana-Maria Filip, Laëtitia Guapo, Marie-Evet Paget et Mamignan Touré de réussir leur entrée en matière avant une deuxième rencontre, dès ce dimanche (10h55), face au pays hôte.

Judo (-60kg) hommes (11h)

L'équipe de France a une bonne chance de décrocher une première médaille ce samedi matin. Si Oceanne Muller a terminé 5e plus tôt ce samedi dans l'épreuve du tir à la carabine à air comprimé à 10 mètres, le judoka Luka Mkheidze a surpris son monde pour se hisser en demi-finale.

Pour son entrée en lice dans la catégories des moins de 60 kilos, le Français a éliminé le champion d'Europe Francisco Garrigos (Espagne). D'origine géorgienne, Mkheidze a été jusqu'au golden score pour se qualifier. En quart de finale, c'est par ippon que Mkheidze a battu l'Ukrainien Artem Lesiuk. En cas de nouvelle victoire lors de sa demie, le Français aura la certitude de ramener au moins une médaille.

Volley-ball masculin: France-Etats-Unis (12h40)

L'équipe de France de volley-ball commence son tournoi olympique ce samedi, à la salle Ariake, face aux Etats-Unis. Sélectionneur des Bleus depuis juillet 2012, Laurent Tillie quittera ses fonctions à l'issue de ces JO. Avant cela, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers viseront à décrocher une médaille.

Avant le début des choses sérieuses, Laurent Tillie a tenu un discours mobilisateur à ses joueurs. "On sent la crispation, le frein à main, mais c'est dans tous les sports collectifs, parce que l'échéance arrive, a confié le sélectionneur au micro de RMC Sport. J'avais envie de leur dire que l'on vient pour le tournoi du port de Tokyo, on garde nos habitudes de jeu et notre dynamisme, et surtout notre état d'esprit, et essayer d'enlever la pression en ne pensant qu'au ballon."

S'ils n'ont pas assisté ce vendredi à la cérémonie d'ouverture, les Bleus savent qu'ils figurent dans le "groupe de la mort" avec outre cette entrée en matière relevée face aux Etats-Unis, la présence également du Brésil et la Russie (sous drapeau neutre). La Tunisie et l'Argentine complètent aussi ce groupe.

Mais aussi...

Le tournoi de tennis a commencé aussi ce samedi, avec Ugo Humbert et Gilles Simon qui font leur entrée en lice ce samedi matin, respectivement face à Pablo Andujar et Egor Gerasimov. Du côté de la natation, les Bleu(e)s plongeront aussi dans le bassin olympique ce samedi. Marie Wattel est attendue à 12h25 pour les séries du 100 mètres papillon, quelques minutes après Léon Marchand (12h19, 400 m4 nages hommes). Marie Wattel défendra aussi les chances de la France dans un relais à 13h43, en 4x100m nage libre avec Charlotte Bonnet, Beryl Gastaldello et Anouchka Martin.